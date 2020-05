"Nu exista alt fundas dreapta in Romania mai bun decat mine!" Declaratia fabuloasa a unui fost fotbalist de la Dinamo! Ce mesaj ii transmite lui Radoi: "Va spun sincer asta!"

Un fost fotbalist de la Dinamo considera ca e cel mai bun fundas dreapta din Romania.

Fostul fotbalist al celor de la Dinamo, Constantin Nica (27 de ani) a transmis un mesaj surprinzator. Acesta este de parere ca este cel mai bun fotbalist din Romania pe postul tau. In prezent, Nica evolueaza pentru Vojvodina, in Serbia.

"Nu zic ca la primul meci, la al doilea sau la al treilea sunt cel mai bun de pe teren, pentru ca nu am mai jucat de atata timp. Nu sunt Superman sa zbor, dar daca joc 4-5 meciuri, nu cred ca exista fundas dreapta mai bun decat mine in Europa, va spun sincer.

La 20 de ani, eram in forma, dar nu aveam experienta. Acum, mai am si experienta si forma. Eu cred ca sunt mult mai ok decat eram la 20 de ani. Vad altfel fotbalul, vad altfel oamenii, stiu sa gestionez altfel lucrurile, am stat si eu langa oameni de mare valoare in Italia", a spus Constantin Nica, la Prosport.