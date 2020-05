Cele doua echipe din Craiova pot fi rivale si in Liga 1! Echipa lui Mititelu e la un pas de derby-urile cu FCSB si Dinamo

FC U Craiova este la doar un pas de Liga 1 si de meciurile cu rivala din oras.

FC U Craiova a promovat in Liga a 2-a dupa decizia FRF de a termina sezonul din Liga a 3-a. Echipa patronata de Adrian Mititelu a fost lider in Seria a 4-a a Ligii a 3-a si din sezonul viitor va evolua in al doilea esalon fotbalistic din Romania.

Eugen Trica este antrenor la FC U si stie ca pasul este unul mare in ceea ce priveste drumul spre Liga 1. "O bucurie mare in randul tuturor, de la jucatori, pana la staff si conducere. Ne bucuram pentru aceasta decizie pentru ca e o promovare meritata. Am dominat autoritar campionatul, avem 13 victorii si 3 remize.

E pacat ca nu am putut sa ne bucuram cu suporterii. Meritau din plin aceasta bucurie a promovarii. E un pas important pentru Craiova. Am muncit pe branci pentru promovare. Echipa a suferit mult. A luat-o din Liga a 4-a si atrecut prin multe. Promovarea asta nu aduce numai bucurie pentru ca vom fi la un pas de promovarea in Liga 1.", a spus Trica pentru Gazeta.

Daca va reusi sa promoveze in Liga 1, FC U Craiova, o va intalni acolo pe rivala din oras, CSU, iar suporterii olteni se vor imparti in doua tabere. De asemenea, FC U si-ar putea intalni vechii rivali de la Dinamo si FCSB.