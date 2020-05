Cum de n-au luat titlul? Cele mai bune echipe care n-au castigat Liga 1: Steaua, Dinamo si CORUL disparutelor!

In ultimii 20 de ani, fotbalul romanesc a produs cateva surprize destul de mari atunci cand a venit vorba despre titlul de campioana.

Fie ca a fost vorba despre titluri castigate in mod absolut socant sau despre campionate ratate pe ultima suta de metri de cluburi care pareau a avea tot ce le trebuie in vederea obtinerii mult visatului trofeu, prima liga din Romania a oferit constant finaluri surprinzatoare. Daca Unirea Urziceni in 2009, CFR Cluj in 2010, Otelul Galati in 2011, Astra in 2016 si Viitorul in 2017 au reprezentat surprize placute, iata care sunt cele mai tarii echipe care n-au reusit sa castige titlul de campioana atunci cand toata lumea se astepta sa faca asta!



Steaua Bucuresti, 2002-2003

Antrenata de Victor Piturca, echipa din Ghencea pleca drept mare favorita in sezonul 2002-2003, avand un lot puternic si o dorinta mare de a reveni in top, dupa un dezamagitor loc 4 obtinut la finalul sezonului anterior. In 2002, Dinamo castiga titlul dupa o lupta stransa cu cei de la FC National, dar campioana en-titre nu a emis niciun fel de pretentii intr-o stagiune in care a avut loc celebrul episod 007. Totusi, chiar si cu alb-rosiii in genunchi si cu un lot in care se regaseau jucatori precum regretatul Martin Tudor, Florentin Dumitru, Ghionea, Nesu, Ogararu, Rachita, Radoi, Aliuta, Bostina, Falemi, Paraschiv, Trica, Neaga sau Claudiu Raducanu, Steaua nu a putut face fata unui Rapid dominant creat de Mircea Rednic. Giulestenii au castigat titlul cu nu mai putin de 8 puncte avans.

Dinamo Bucuresti, 2005-2006

Chiar daca un clasament final cu Steaua si Rapid pe primele doua locuri pare acum firesc, avand in vedere traseul celor doua echipe in sezonul UEFAntastic, modul in care Dinamo a ratat acel sezon va ramane mult timp in memoria fanilor. Echipa din Stefan cel Mare a inceput foarte bine atat in Divizia A, cat si in Cupa UEFA. A doua parte a anului 2005 a adus in Groapa titlul de campioana de toamna si victorii europene rasunatoare precum rasunatorul 5-1 cu Everton, dar si victoria cu 1-0 in fata lui CSKA Moscova, echipa care castigase cu un sezon in urma cea de-a doua competitie continentala. Cu Ioan Andone pe banca si cu un lo din care faceau parte Gaev, Barcauan, Moti, Pulhac, Tamas, Alexa, Adrian Cristea, Grigorie, Margaritescu, Florentin Petre, Claudiu Niculescu, Danciulescu, Bratu ori Zicu, Dinamo rata complet sezonul. Totul avea sa inceapa sa se naruie odata cu intamplarea de pe Velodrome, cand arbitrul Julian Rodriguez Santiago nu valida golul lui Chihaia de la ultima faza si ii lasa pe caini in afara Europei. Giovanni Becali, pe atunci presedinte la Dinamo, il dadea afara pe Ioan Andone si il numea in locul sau pe celebrul “trabajador”, Esteban Vigo. Spaniolul nu avea sa inceapa returul pe banca alb-rosiilor, iar antrenor era numit Ion Marin. “Sapaliga” n-a rezistat si el foarte mult, iar in locul sau a fost adus Florin Marin, care a calificat in extremis echipa in Cupa UEFA, de pe locul 3.

Rapid Bucuresti, 2006-2007

Dupa ce era eliminata de Steaua chiar in sferturile Cupei UEFA, Rapidul promitea ca se va revansa in sezonul imediat urmator. Razvan Lucescu ramanea pe banca si isi propunea titlul de campion, cu un lot de exceptie. Poarta era asigurata de Dani Coman si Edel Apoula Bete, iar in aparare jucau oameni precum Marius Constantin, Maftei, Rada, Sapunaru sau Ionut Stancu. La mijloc puteau fi folositi Badoi, Emil Dica, Nicolae Grigore, Maldarasanu, Costin Lazar, dar si Ianis Zicu, adus de la Inter sub forma de imprumut. Aducerea lui Zicu era vazuta drept o importanta declaratie de intentie a lui George Copos, care voia neaparat sa aduca al patrulea titlu in Giulesti. Nici atacul nu arata rau, cu Buga, Ionut Mazilu, Viorel Moldovan si Burdujan in componenta. Turul de campionat a fost, insa, absolut surprinzator, cu Dinamo absolut dominanta. Rapid n-a avut puterea sa revina nici dupa aducerea golgheterului Ionel Ganea, la jumatatea sezonului, chiar de la rivalii din Groapa. Echipa lui Lucescu Jr. termina campionatul doar pe locul 4, fiind devansata si de CFR Cluj, dar si de Steaua.



FCSB, 2007-2008

Din 1991 nu mai castigase un club din provincie campionatul in Romania, insa in 2008 acest lucru avea sa se schimbe odata cu titlul luat de CFR Cluj la capatul unui sezon nebun. Turul a fost unul slab pentru ros-albastri, asa ca acestia au avut de tras din greu in retur, fiind la un pas sa recupereze un deficit urias fata de ardeleni. Cu Lacatus pe banca, FCSB juca in Ghencea, avea mii de fani in spate la fiecare partida si un lot excelent, cu Zapata, Goian, Ghionea, Golanski, Radoi, Ovidiu Petre, Vali Badea, Dica, Habibou, Nesu, Nicolita, Lovin, Pepe Moreno, Plesan, Andres Mendoza, Neaga si Dayro Moreno ca principali componenti. Sezonul va ramane in istorie pentru episoadele Romica Bunica, Bricheta, Valiza si Ziua Dreptatii. Toate au avut in centrul actiunii echipa pe care toata lumea o considera Steaua, pe atunci, dar nimic nu a fost suficient pentru ca clubul lui Gigi Becali sa castige titlul si sa impiedice provincia sa puna mana pe trofeu.



Dinamo Bucuresti, 2008-2009

Dupa un sezon 2007-2008 dezamagitor, in care au avut de trecut si prin socul dublei cu Lazio, dinamovistii reveneau la antrenorul care construise ultima mare echipa in Groapa, adica cea care adusese titlul la finalul stagiunii 2006-2007. Mircea Rednic se intorcea dornic de revansa si gata s-o duca pe Dinamo in grupele Champions League. Daca la experienta anterioara in Groapa, Rednic a trebuit sa construiasca o echipa fara investitii impresionante, de data aceasta tehnicianului ii erau facute toate poftele. Iar rezultatele pareau a fi multumitoare. Dinamo a condus clasamentul aproape de la un capat la altul al sezonului, desi in Europa se vedea eliminata rapid de catre NEC Nijmegen. In Liga 1, lotul format din oameni precum Lobont, Blay, Lucian Goian, Moti, Pulhac, Tamas, Bostina, Adrian Cristea, N’Doye, Ropotan, Torje, Bratu, Danciulescu, Niculae, Niculescu sau Zicu parea sa marsaluiasca spre titlu, dar finalul sezonului a fost unul abominabil, cu trei infrangeri in ultimele trei etape. Echipa avea sa termine sezonul doar pe locul 3, spre furia finantatorului Cristi Borcea.

FC Timisoara, 2010-2011

Sezonul 2010-2011 a adus una dintre cele mai neasteptate concluzii ale unei editii a Ligii 1. Otelul Galati devenea campioana, desi principala adversara era FC Timisoara, o echipa care-i avea in componenta pe Pantilimon, Luchin, Spesi, Cisovsky, Bourceanu, Alexa, Curtean, Tames, Zicu, Goga sau Magera. Instabilitatea de pe banca tehnica a fost unul dintre factorii care au influentat negativ evolutia timisorenilor, dar lotul era unul foarte puternic pentru Liga 1 si era vazut drept unul demn de titlul de campioana. Eforturile investitorilor de pe Bega nu s-au vazut rasplatite si, la final de sezon, banatenii au trebuit sa se recunoasca invinsi in fata celor de la Otelul Galati, care i-au batut pe teren propriu cu 2-1 in penultima etapa. Acela a fost si meciul care a decis matematic ca titlul merge la Galati.



Rapid Bucuresti, 2011-2012

In 2011, se consfintea revenirea lui Razvan Lucescu in Giulesti. Antrenorul care dusese Rapidul pana in sferturile cupei UEFA in 2006, se intorcea cu ganduri mari. Precedenta sa experienta la nivel de club fusese la FC Brasov, club de la care a si transferat cativa fotbalisti la Rapid. Lotul giulestenilor era format din oameni precum Dani Coman, Rui Duarte, Marcos Antonio, Bozovici, Burca, Ezequias, Alexa, Iulian Apostol, Deac, Grigorie, Herea, Roman, Teixeira sau Pancu, iar principala sursa de finantare inca era George Copos.

Desi avea toate premisele pentru a se impune pe prima scena din Romania, Rapidul lui Lucescu Jr. a terminat doar pe locul 4 si si-a dezamagit fanii intr-un moment in care acestia sperau sa castige cel de-al patrulea titlu din istorie.

FC Vaslui, 2011-2012

Un alt club cu un lot excelent si cu sperante mari in sezonul 2011-2012 era FC Vaslui. Antrenorul Augusto Inacio, care facuse cariera la Sporting Lisabona si FC Porto, ca jucator, venea in Moldova pentru a mentine titlul in aceasta regiune istorica, dupa succesul Otelului Galati din sezonul 2010-2011. Lotul vasluienilor cuprindea vedete precum Cerniauskas, Papp, Marius Constantin, Milanov, Canu, Sanmartean, Nicolae Stanciu, N’Doye, Wesley, Adailton sau Temwanjera, insa superstarurile lui Porumboiu nu reuseau decat o clasare pe locul doi, la un punct in spatele campioanei CFR Cluj. Chiar si asa, Vasluiul din acel sezon a ramas in istorie drept una dintre cele mai spectaculoase echipe ale Ligii 1.



FCSB, 2015-2016

Sezonul 2015-2016 nu parea sa propuna o concurenta serioasa pentru castigatoarea ultimelor trei editii. FCSB avea un lot de vedete, cu Nita, Rapa, Papp, Tosca, Momcilovic, Tamas, Varela, Enache, Bourceanu, Adi Popa, Pintipii, Chipciu, Nicolae Stanciu, Marica si Tade in componenta, iar orice alt deznodamant in afara de incoronarea echipei lui Reghecampf cu titlul de campioana parea imposibil. Numai ca Sumudica a reusit sa faca minuni la Giurgiu si, cu ceva ajutor din partea lui Dinamo, care a incurcat FCSB in momente decisive, Astra castiga titlul si il trimitea in extaz pe fostul rapidist.



