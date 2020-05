II loveste sfarsitul? 9 jucatori pot fi OUT de la Dinamo! Situatie dramatica pentru alb-rosii! Cine poate pleca de la club

9 jucatori ar putea pleca de la Dinamo.

Fotbalistii de la Dinamo vor fi testati vineri si sambata pentru coronavirus, dupa care vor intra in cantonament la Saftica. Pana in acest moment, echipa din Stefan cel Mare a investit 6000 de euro in testele pentru COVID-19.

Antrenorul echipei, Adrian Mihalcea, a tinut permanent legatura cu jucatorii sai in ultimele saptamani, insa isi face griji din cauza faptului ca 9 dintre acestia sunt la final de contract si ar putea sa plece. Ante Puljic, Mattia Montini, Filip Mrzljak, Ioan Filio, Kristian Kostrna, Szabolcs Kilyen, Mamoutou N'Diaye, Ionut Serban si Robert Moldoveanu sunt jucatorii care se afla pe final de contract cu alb-rosii.

"Eu am transmis conducerii ca am nevoie de absolut toti. Si acum, si-n viitorul sezon. Vreau sa fim uniti. Acum, nu depind doar de mine, sa vedem ce vrea si, mai ales, ce poate conducerea clubului", a declarat Mihalcea pentru Gazeta Sporturilor.