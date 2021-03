Nu e doar presedintele FCSB, ci si patron de club! Argaseala are propria baza sportiva si o scoala de fotbal langa Bucuresti

Omul de incredere din fotbal al lui Gigi Becali este, la randul sau, patronul unui club sportiv din Chitila.

Fostul arbitru international Valeriu Argaseala, care ocupa functia de presedinte la FCSB, liderul din Liga 1, este si un abil om de afaceri. Cunoscut ca un personaj discret si un foarte bun cunoscator al regulamentelor fotbalistice, ceea ce a facut sa ramana unul dintre cei mai vechi angajati ai clubului lui Gigi Becali, dar sa fie si reprezentant al cluburilor de Liga 1 in Comitetul Executiv al FRF, acesta detine si un club sportiv in Chitila, in apropierea Lacului, Palatului si al Centrului National de Fotbal de la Mogosoaia, intr-un cartier de vile de lux.

Baza sportiva Argman, construita de fostul arbitru in colaborare cu un partener, are doua terenuri de minifotbal, unul acoperit, altul aflat in aer liber, terenuri de tenis de camp si tenis cu piciorul, sala de fitness si gimnastica aerobica, sala de box si arte martiale, cabinet de masaj si facilitati de recuperare dupa efort, vestiare, bar si o parcare de 40 de locuri. Baza a gazduit si un antrenament al echipei nationale de seniori a Romaniei, in noiembrie 2016, inaintea meciului cu Polonia, din preliminariile CM 2018.

De asemenea, pe langa cluburi din Buftea, Snagov, Branesti, Chitila, Mogosoaia si Bucuresti si meciuri de amatori, aici se pregatesc si juniorii de la ACS Argman, o scoala de fotbal pentru copii si juniori cu grupe de varsta pentru pustii nascuti intre 2007 si 2016, care percepe un tarif lunar de mai multe sute de lei pentru 12 sedinte de antrenament, conform site-ului oficial. De asemenea, clubul organizeaza si Cupa Argman, o competitie dedicata exclusiv echipelor de copii.

ARGASEALA E POET SI TEXTIER, FIICA SA E AVOCAT, IAR FIUL E MUZICAN AMATOR

Oficialul FCSB este si un indragostit de poezie, el lansandu-si primul volum de lirica, in 2017, la eveniment fiind invitati mai multi oameni de fotbal, iar actorul George Mihaita a recitat mai multe strofe ale sale. In acest an, el vrea sa isi faca si debutul in muzica, ca textier, pregatindu-se sa colaboreze cu mai multi cantareti, printre care Stefan Stan, prietenul sau.

Ruxandra, fiica lui Argaseala, a fost admisa in Baroul Bucuresti in 2014 si este angajata la casa de avocatura Piperea & Asociatii, in timp ce fiul sau, Alexandru, absolvent de ASE, s-a ocupat de departamentul de marketing al FCSB. Tanarul este muzician semiprofesionist de muzica electronica si a compus o melodie, impreuna cu Mihai Napu, punand pe muzica versurile ultimei poezii scrise de poetul Adrian Paunescu ("De la un cardiac, cordial"). Acesta ar vrea sa compuna si un imn modern pentru FCSB.