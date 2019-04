"Ma suna Argaseala dupa fiecare meci!" Ar putea fi o revenire SURPRIZA la FCSB: jucatorul trimis in exil de Becali, asteptat in vara

FCSB ar putea readuce din vara un jucator trimis in exil.

Mihai Stoica si Valeriu Argaseala au asistat la meciul dintre Snagov si Clinceni, scor 0-2. Academica este o echipa controlata de Gigi Becali care are mai multi jucatori imprumutati acolo.

Robert Ion, autorul primului gol, este unul dintre ei. Tanarul mijlocas in varsta de 18 ani spera sa revina la FCSB in vara.

"Sper ca am reusit sa lasam o impresie buna toti cei care am venit de la Steaua si ma bucur foarte tare ca suntem urmariti de cei din conducerea Stelei. Este un plus de experienta sa joci cu seniori care au meciuri prin Liga 1, este un lucru foarte important ca joci la un alt nivel. Ma mai suna domnul Argaseala aproape dupa fiecare meci", a declarat Robert Ion pentru TelekomSport.