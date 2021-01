Clubul din Liga 1 care s-a interesat de transferul lui Soiledis de la FCSB: "M-am inteles cu domnul Argaseala!"

Aristidis Soiledis ar putea pleca de la FCSB.

FC Arges este clubul care a negociat cu oficialii ros-albastrilor pentru transferul grecului.

Noul manager al pitestenilor, Jean Vladoiu, a declarat ca ajunsese la un acord pentru mutarea lui Soiledis, insa ulterior negocierile s-au blocat, iar fotbalistul a plecat in cantonament alaturi de coechipierii sai de la FCSB.

"Nu a fost adevarat cu Ivan, am fost, am intrebat daca au ceva jucatori la care vor renuntat, am intrebat si eu la ce nivel sunt salariile. Pe noi ne depasesc, nu le putem plati. Trebuie sa cautam jucatori care se incadreaza in bugetul nostru.

Am discutat, eu, domnul primar, avem acceptul, i-am facut o oferta, m-am inteles cu domnul Argaseala. A ramas ca dansii sa discute partea lor, din pacate, nu cred ca au ajuns la o intelegere. A mers cu ei in pregatire.

In Romania e foarte greu, sunt salariile foarte mare, vrem sa dam bani, dar vreau sa inteleg pentru ce dau banii astia", a spus Jean Vladoiu, potrivit Digi Sport.

FC Arges l-a transferat de la FCSB in aceasta iarna, sub forma de imprumut pana la finalul sezonului, pe mijlocasul de doar 19 ani, Cristi Dumitru.