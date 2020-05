Becali putea da o SUPER LOVITURA, dar totul a picat in ultimul moment! Dezvaluirile jucatorului pe care Argaseala l-a numit "om fara caracter!" Ce s-a intamplat

Un jucator care a fost la un pas sa ajunga la FCSB a povestit de ce a picat totul.

Atacantul tunisian Younes Hamza (34 de ani) a fost cu un pas sa ajunga la FCSB in vara anului 2014, cand evolua pentru bulgarii de la Botev Plovdiv. In cele din urma transferul a picat, iar Hamza a povestiti care a fost motivul pentru care nu s-a mai realizat mutarea.

In cele din urma, Hamza a ales sa semneze cu Ludogorets, iar acest lucru l-a scos din minti pe Valeriu Argaseala, presedintele celor de la FCSB, care l-a numit pe tunisian "om fara caracter".

"Problema e ca nu au fost seriosi cu mine. Eu intotdeauna am avut caracter. Argaseala m-a sunat, ne-am intalnit si in Bulgaria. Am vorbit de bani, contract, tot. A zis ca imi trimite contractul intr-o saptamana si nimic. In perioada asta, ei au venit la Plovdiv si au semnat cu Luchin, dupa ce au vorbit cu mine. Dupa, cand au aflat ca Ludogoret mi-a facut oferta au inceput sa ma suna toate noaptea si toata ziua. Aflasera si ca se joaca Steaua - Ludogorets in Champions League.

Cu cei de la Ludogorets, in 5 minute am aranjat totul. Noaptea de dinainte sa semnez, l-am sunat pe domnul Argaseala si i-am spus ca e gata, nu trebuie sa mai vina aici, pentur ca m-am inteles cu Ludogorets. Dupa ce a vazut mesajul, tot a venit si a vorbit la televizor ca nu am eu caracter, asta e. Nu am ce sa mai comentez, eu am povestit acum pe scurt. Dar au fost multe detalii care nu mi-au placut. Nu mi-a placut neseriozitatea", a declarat Hamza pentru Gazeta Sporturilor.