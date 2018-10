CRAIOVA - FCSB 2-1 | Dica si Argaseala l-au INCOLTIT pe Mitrita: "Cand vii la Steaua?" Reactia jucatorului

FCSB i-a propus lui Mitrita un transfer chiar inaintea meciului!

Craiova a invins FCSB cu 2-1 in ziua in care toata Oltenia il plange pe Ilie Balaci. Oltenii au revenit de la 0-1 si i-au dedicat victoria Marelui Blond, decedat in urma unui stop cardiac.

Mitrita nu a facut un meci prea bun, insa colegii sai au reusit sa se ridice la asteptarile imense de pe Oblemenco pentru prima victorie dupa 16 ani contra marii rivale din Bucuresti.

Inaintea partidei, Mitrita a fost abordat de Dica si Argaseala cu o intrebare directa: "Cand vii la Steaua?", l-a intrebat Argaseala pe atacant.

Cei trei s-au intretinut pret de cateva minute, Dica l-a luat in brate pe fostul sau coleg de la Viitorul, iar intalnirea s-a incheiat cu intrebarea lui Argaseala, la care Mitrita n-a avut un raspuns.

Alex Mitrita a jucat pentru echipa U19 a lui FCSB in Liga Campionilor, insa Becali nu l-a transferat definitiv. A ajuns la Craiova, acolo unde cariera sa a explodat. E cel mai important jucator al oltenilor si unul dintre golgheterii Ligii 1.