La FCSB e haos, dar Argaseala nu si-a pierdut simtul liric. "Privesc pe malul drept ascuns, al apei luciu nepatruns"

Valeriu Argaseala este cel mai apreciat poet dintre oamenii de fotbal si cel mai bun conducator de club dintre poeti.

FCSB trece printr-o perioada de zvarcoliri incredibile, cu al cincilea sezon in care s-a pierdut titlul printre degete, la un pas de a lipsi din preliminariile cupelor europene, cu amenintarea pierderii finalei Cupei Romaniei, dupa folosirea lui Andrei Vlad, care nu ar fi avut drept de joc din cauza cumulului de cartonase galbene. De asemenea, Helmuth Duckadam, presedintele de imagine, ultima glorie stelista care ramasese alaturi de club, si-a dat demisia, antrenorul Bogdan Vintila poate fi inlocuit in perioada imediat urmatoare, iar conducerea negociaza vanzarea unor jucatori si incearca sa acopere gaurile financiare provocate de pandemia de coronavirus.

In aceasta perioada incarcata, presedintele Valeriu Argaseala continua sa publice poezi si sa isi expuna sensibilitatea sufleteasca pe retele de socializare. Ultima poezie postata dateaza din 30 iunie si are ca subiect apa si peisajele si trairile pe care ea le aduce in primplanul vietii. In 2017, Argaseala a publicat un volum de poezie intitulat "Suflete reci", la editura Tracus Arte, sub pseudonimul "Val Argaseala". Presedintele FCSB a adunat cateva zeci de poezii, pe care le scrise in anii precedenti si care aveau diverse teme: sarbatori religioase, dragostea copiilor pentru parinti, iubirea si alte sentimente inaltatoare, trecerea timpului sau efectul tehnologiei si retelelor de socializare asupra vietii moderne. "Poetul meu preferat a devenit Vali Argaseala, a scris niste poezii foarte frumoase. E o persoana deosebita in afara sportului. Scrie poezii pentru o persoana... te cunoaste pe tine, de exemplu, si scrie o poezie pentru tine", spunea Viorel Paunescu despre talentul prietenului sau.

In ultimii ani, presedintele FCSB a publicat foarte multe versuri pe contul sau de Facebook, unele dintre ele fiind recitate de prieteni, printre care actorul George Mihaita. Originar din comuna buzoiana Beceni, Valeriu Argaseala (64 ani) a fost arbitru asistent international si a absolvit Facultatea de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti. El lucreaza la FCSB din 2010, ocupand mai intai functia de director sportiv, dupa care a devenit presedinte al Consiliului de Administratie si presedinte al clubului. Argaseala este reprezentant al cluburilor din Liga 1 in Comitetul Executiv al FRF, unul dintre putinii expertii in legile fotbalistice din Romania si cel care a condus rebranduirea din FC Steaua in FC FCSB.

"APA

Lacul asteapta de pe munte

Apele repezi in perechi,

Cu calmul grijilor marunte,

Sa le astearna-n forme vechi,

Cand obosite se aseaza,

De-a valma in finala forma,

Gandindu-se la ce urmeaza,

In nori de ploaie se transforma.

Ramane -n veci stapana apa,

Pe viata vesnic nestapana,

Si mangaind atenta groapa,

Prea neclintita sa ramana.

Ingana valurile luna,

In asternutul de lumina,

Platindu-si ca avans arvuna,

Si curatindu-se de vina.

Privesc pe malul drept ascuns,

Culoarea rece si amara,

Al apei luciu nepatruns,

De stropii limpezi ce coboara.

Sa ne fie bine.

V.A."