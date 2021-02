EXCLUSIV | Oficialii lui Clinceni ii dau replica lui Argaseala in scandalul 'Arena Nationala'! Cand se va lua decizia

Academica Clinceni a solicitat sa dispute meciul cu Universitatea Craiova pe Arena Nationala.

Oficialii FCSB-ului s-au revoltat la auzul acestei vesti prin vocea lui Valeriu Argaseala, care a invocat faptul ca gazonul de pe cel mai mare stadion al tarii ar putea fi afectat de numarul mare de meciuri care se vor juca pe el.

De asemenea, ros-albastrii nu vad cu ochi buni posibilitatea ca o parte din chirie sa fie suportata de cei de la Craiova.

Sorin Paraschiv, presedintele Academicii Clinceni, a vorbit la PRO X despre acest subiect. Fostul mijlocas a spus ca nu intelege de ce oficialii de la FCSB sunt ingrijorati de starea gazonului intrucat ros-albastrii vor mai juca pe National Arena abia la sfarsitul saptamanii viitoare.

De asemenea, Paraschiv a dezvaluit ca in cursul zilei de azi se va anunta oficial daca meciul cu Craiova se va juca in cele din urma pe Arena.

"Domnii de la FCSB vor mai juca tocmai weekendul viitor pe Arena Nationala, iar gazonul e extraordinar, nu are cum sa se strice. Astazi vom lua o decizie intre National Arena si Calarasi. Asteptam mai multe opinii de la mai multe persoane si in cursul zilei de astazi vom afla unde se va juca", a spus Paraschiv la Ora Exacta in Sport.

Intrebat despre posibilitatea ca Universitatea Craiova sa plateasca o parte din chiria pentru acest meci, Paraschiv a confirmat, insa nu a dorit sa dea detalii referitoare la procentul pe care cele doua echipa il vor plati.

"Este adevarat, ambelor echipe ne convine sa jucam pe un gazon extraordinar de bun. La noi a contat parerea jucatorilor, nici un jucator nu a stat pe ganduri.

National Arena mi se pare un stadion neutru. La Craiova ei cunosc mai bine terenul, spatiile, vrem sa castigam acest meci. Pe Arena Nationala am facut 0-0 sezonul trecut cu FCSB, iar saptamana trecuta am castigat cu FCSB 1-0 tot pe Arena Nationala.

Nu conteaza, trebuie sa iasa un meci frumos. Pe noi ne bucura ca jucam pe un asemenea teren. Nu conteaza procentul", a explicat presedintele Clinceniului.