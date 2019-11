"I-am zis lui Argaseala: ba, Vali, zi-i omului!" Becali s-a dus peste Burleanu la FRF!!! Ce s-a intamplat

Becali si Burleanu au facut pace dupa o discutie pe care au avut-o la Federatie.

Becali i-a transmis lui Argaseala ca e gata sa se vada cu seful FRF si a obtinut o intalnire cu acesta.

"Am fost la Federatie, la Burleanu! Am fost eu, da! Nu vreau dusmanie, vreau pace. I-am zis lui Vali sa-i spuna omului ca ne impacam. Bai, Vali, zi-i omului ca ma impac. Am fost la Federatie, m-am intalnit cu el, mi-a explicat toate, cum e si cu fotbalul feminim, cu strategia. Mi-a zis ca ei calculeaza tot in functie de niste indici. Mi-a explicat omul totul, mi-a zis ca face totul profesionist, nu la intamplare. Cel mai mare merit al lui Burleanu e asta cu 12% impozite. In mandatul lui s-a facut asta. Eram praf cu fotbalul daca nu se facea asta. Pentru mine, e floare la ureche. Erau taxe de 75% daca nu se facea regula asta cu 12%", a spus Becali la PRO X.