LPF alaturi de FCSB! Justin Stefan confirma sprijinul pentru Argaseala: “Steaua trebuie sa treaca in sfera PRIVATA”

Secretarul LPF a confirmat ca sprijina demersul pornit de Valeriu Argaseala la TAS.

Valeriu Argaseala a solicitat la TAS sa se anuleze decizia prin care FRF oferea dreptul echipelor din liga a doua sa se transforme din cluburi de drept public in asociatii cu capital privat in asa fel incat sa poata promova in prima divizie. Initiativa lui Argaseala este perceputa ca o tentativa de a pune bete in roate proiectului celor de la CSA Steaua, care vor sa beneficieze de sprijinul Ministerului Apararii pana in Liga 2. Chiar daca sustine ca vrea sa atraga fonduri si facilitati de la Guvern pentru organizatiile sportive, secretarul general al LPF este un suporter al ideii oficialului de la FCSB!

“Suntem alaturi de FCSB in litigiul deschis la TAS. Sustin in continuare ca FC Steaua Bucuresti si FCSB sunt entitati total diferite, dar discutia aceasta este legata de momentul la care ar trebui sa iti transferi activitatea. Daca vrei sa ai continuitate pe un brand al unei echipe care a intrat in insolventa, trebuie sa devii club privat din ultimul esalon al FRF, respectiv Liga a 3-a, sau chiar din Liga a 4-a.

Daca FC Steaua Bucuresti vrea sa faca performanta, trebuie sa treaca din zona publica in zona privata. Ar fi sanatos sa isi transfere activitatea la nivelul utlimului esalon competitional, pentru a-si pastra continuitatea si toate avantajele. Daca isi transfera acum activitatea, sau poate chiar in liga a treia, ar fi o solutie foarte buna. Sustinem investitia privata, pentru ca altfel nu vom reusi sa facem performante reale. Sustinem si contestarea deciziilor cu privire la necesitatea diviziilor feminine in cadrul cluburilor, drept criteriu de licentiere”, a spus Justin Stefan la Pro X.

Oficialul LPF a comentat si situatia din fotbalul romanesc, pus in dificultate de pandemia de coronavirus. Programul competitional este o mare problema pentru oficialii de la Federatie si Liga.

“Am avut o intalnire cu reprezentatii FRF ieri. Am discutat cu domnii Bodescu, Felix Grigore si Stangaciu despre calendarul pentru sezonul urmator si situatia jocurilor de baraj. Referitor la finalizarea sezonului actual, o sa avem o intalnire cu experti in sanatate si vom comunica concluziile catre FRF si Ministerul Sanatatii. Trebuie sa gasim solutii pentru o desfasurare cat mai normala a sezonului urmator.

Nu ne permitem sa avem meciuri intrerupte, reprogramate, suprapuse. Vrem ca jucatorii testati pozitiv sa fie izolati sau spitalizati, iar cei testati negativ sa isi poata continua activitatea. Trebuie sa reusim sa traim cu acest virus”, a adaugat secretarul general de la Liga.

In sezonul actual, au fost probleme mari cu coronavirus la Dinamo si Petrolul, cluburi ai caror jucatori au trebuit sa intre in izolare. Meciurile Chindia - Dinamo, Dinamo - Hermannstadt si UTA - Petrolul au fost amanate.