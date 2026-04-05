Ministrul Sănătății: "Mircea Lucescu este în stare critică. Acestea sunt informațiile pe care le pot spune public"

Alexandru Rogobete: "Mircea Lucescu este în stare critică"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Mircea Lucescu, că din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3, citat de News.ro.

Ministrul a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă.

”Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenorului.