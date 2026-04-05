Ministrul Sănătății: "Mircea Lucescu este în stare critică. Acestea sunt informațiile pe care le pot spune public"

Starea fostului selecționer Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

Mircea Lucescu
Alexandru Rogobete: "Mircea Lucescu este în stare critică"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Mircea Lucescu, că din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3, citat de News.ro.

Ministrul a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă.

”Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenorului.

Mihai Stoichiță l-a vizitat azi pe Mircea Lucescu

Sâmbătă noapte, starea lui Mircea Lucescu s-a agravat, iar fostul selecționer se află acum în comă indusă la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Familia a fost chemată de urgență la spital, iar la Universitar și-a făcut apariția și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

”Oricine ar fi fost... Te doare că un om pățește așa ceva. Mai ales când ai avut relații cu el. De prietenie. Îți dai seama, mi-a fost și adversar și prieten în același timp. Nu pot să fiu nici optimist și nici pesimist, că nu sunt doctor. 

(n.r. I-ați spus ceva?) Nu i-am spus nimic. Doar l-am atins și atât.

Nu am vorbit cu Răzvan. Când am aflat de starea asta de la familie și de la toți cei care au fost aici am venit imediat”, a spus Stoichiță.

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
