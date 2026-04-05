VIDEO Vasile Mogoș, întrebat cine e rivala Craiovei la titlu în Superliga României. Replica fundașului de fier

Alexandru Hațieganu
Universitatea Craiova țintește titlul în Superliga României.

Universitatea Craiova - CFR Cluj, meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii României, se desfășoară luni, de la 20:00 - live blog pe www.sport.ro.

Vasile Mogoș, fundașul de fier al Craiovei, a fost întrebat duminică despe rivalele oltenilor la titlu în campionatul intern. Component al României la EURO, Mogoș, care poate juca și fundaș dreapta, dar și stoper, a oferit o declarație de curtoazie pentru rivale.

"Am jucat de mai multe ori împotriva lor, dar în play-off e altceva. Nu mai contează rezultatele din sezonul regulat. Trebuie să avem atitudinea noastră.Toate sunt candidate, de la 1-6, și ultima din play-off! Trebuie să ne gândim la noi. Toate șase sunt puternice. Tebuie să ai și experiență, play-off-ul e total diferit. Eu îmi cunosc colegii mei. 

(n.r.: dacă își cumpără o boxă nouă pentru titlu?) Sunt omul cu băieții în vestiar. În teren dau totul. N-am nevoie de play-list, am totul în cap", a declarat Vasile Mogoș, duminică, la o acțiune a Universității Craiova. 

 Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că adversara de luni, CFR Cluj, este o formație cu calitate și meciul va fi cu siguranță dificil.

'Întâlnim o echipă pe care am mai întâlnit-o, ultimele două dăți pe teren propriu. Deci ne cunoaștem foarte bine. E o echipă care are calitate, o organizare bună, așa că va fi cu siguranță un meci dificil. Jucăm acasă și sper că suporterii vor veni cu o energie bună, pentru că este momentul să fim împreună, să ajute jucătorii, mai ales în momentele dificile, și în final că obținem cele trei puncte. Dacă suporterii cred în jucători așa cum cred eu, atunci o să fie foarte bine'', a declarat tehnicianul portughez.

