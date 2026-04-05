La flash-interviuri, Claudiu Niculescu, antrenorul Unirii Slobozia, și-a felicitat elevii pentru cele trei puncte obținute.

Claudiu Niculescu, fericit după succesul contra Farului

Totuși, Niculescu i-a avertizat că nu au realizat nimic până acum, trebuind să se concentreze în continuare în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Unirea Slobozia se află pe locul 7 de baraj din play-out.

„Trei puncte uriașe pentru noi! Un meci în care am suferit foarte mult. Un meci de sacrificiu din partea băieților, vreau să-i felicit pe această cale. Un meci cu noroc, dar până la urmă lucrul foarte important e că am plecat cu trei puncte mari de aici. Ceea ce ne-am propus înainte de joc. Le-am transmis în vestiar, i-am felicitat.

Merită toate felicitările, dar nu am realizat încă nimic. Într-adevăr, sunt trei puncte foarte foarte mari. Ne așteaptă un meci la fel de greu împotriva Petrolului în ziua de Paști. Trebuie să uităm. De mâine dimineață uităm acest meci, face parte din istorie, din trecut. Nu mai contează, contează doar punctele pe care le-am acumulat.

De mâine trebuie să ne gândim doar la Petrolul. Au schimbat antrenorul, ne așteaptă un meci foarte greu. Trebuie să-l câștigăm dacă vrem să realizăm obiectivul pe care îl avem în acest sezon, acela de a rămâne în Liga 1.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Asta este cheia, ăsta e cel mai important lucru”, a declarat Claudiu Niculescu, antrenorul învingătorilor, după meci.

Echipele utilizate în Farul Constanța - Unirea Slobozia