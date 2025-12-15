Acest mandat de selecționer pentru Cosmin Olăroiu, la naționala Emiratelor, e unul demn de Dosarele X ale fotbalului! Pentru că, atunci când n-are un ghinion teribil, cum s-a întâmplat în multe dintre partidele în care a condus reprezentativa arabă, Oli e victima unor greșeli flagrante.

Vineri, Olăroiu a obținut un rezultat istoric pentru Emirate, pe care a dus-o în semifinalele FIFA Arab Cup, după o așteptare de 27 de ani. Calificarea a venit după un sfert sufocant, în fața Algeriei, campioana en-titre, după cum Sport.ro a arătat aici.

Duelul cu Algeria a fost câștigat, la loviturile de departajare, în condițiile în care scorul a fost egal, 1-1, după expirarea timpului regulamentar și după cele două reprize adiționale. Problema e că, dacă s-ar fi luat o decizie firească, la ultima fază din timpul regulamentar, Emirate – Algeria nici n-ar fi trebuit să se ajungă la prelungiri!

Olăroiu: „O greșeală de arbitraj foarte mare“

Problema lui Oli e că eroarea comisă de centralul Adham Makhadmeh (Iordania) a adus două reprize de prelungiri, în meciul cu Algeria. Iar astăzi, la doar trei zile distanță, elevii săi trebuie să joace o partidă și mai grea, de această dată, în semifinalele FIFA Arab Cup 2025.

„Faptul că am fost nevoiți să jucăm 120 de minute contra Algeriei ne-a pus într-o situație extrem de dificilă pentru partida din semifinale cu Maroc. Și, din păcate, am jucat două reprize de prelungiri, când n-ar fi trebuit să fie nevoie de așa ceva. Pentru că am avut penalty, la ultima fază din timpul regulamentar. E inadmisibil că nu s-a acordat acel penalty, de către arbitru, și nici VAR n-a intervenit pentru a semnala hențul din careu“, a spus Olăroiu.

Și, într-adevăr, imaginile îi dau dreptate românului. Pentru că, după cum se poate vedea aici, jucătorul algerian lovește mingea cu mâna, în careul propriu, faza fiind una clară de penalty.

Revenind la semifinalele FIFA Arab Cup 2025, ele se vor juca, astăzi, după următorul program:

*Ora 16:30 – Maroc – Emiratele Arabe Unite

*ora 19:30 – Arabia Saudită – Iordania

Competiția e găzduită de Doha (Qatar), pe stadioanele pe care s-au jucat și meciurile Mondialului din 2022.

