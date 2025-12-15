Ngezana, criticat de mai multe ori în acest sezon pentru prestațiile sub așteptări de la FCSB, a avut o evoluție solidă în partida de joi cu Feyenoord. Chiar sud-africanul a deschis scorul în minutul 11, după un corner executat de Radunovic.



Ngezana a ajuns la echipa națională pentru Cupa Africii

Fundașul cumpărat de la Kaizer Chiefs nu a terminat însă partida cu teren și a cerut să fie înlocuit în minutul 65. După meci, Gigi Becali l-a acuzat pe Ngezana că nu ar fi avut, de fapt, nicio problemă medicală și că doar ar fi vrut să se menajeze pentru Cupa Africii.



Ngezana a sosit duminică în cantonamentul naționalei de la Pretoria. Federația din Africa de Sud a postat și o fotografie de la antrenament cu stoperul lui FCSB.

