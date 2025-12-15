Ngezana, criticat de mai multe ori în acest sezon pentru prestațiile sub așteptări de la FCSB, a avut o evoluție solidă în partida de joi cu Feyenoord. Chiar sud-africanul a deschis scorul în minutul 11, după un corner executat de Radunovic.
Ngezana a ajuns la echipa națională pentru Cupa Africii
Fundașul cumpărat de la Kaizer Chiefs nu a terminat însă partida cu teren și a cerut să fie înlocuit în minutul 65. După meci, Gigi Becali l-a acuzat pe Ngezana că nu ar fi avut, de fapt, nicio problemă medicală și că doar ar fi vrut să se menajeze pentru Cupa Africii.
Ngezana a sosit duminică în cantonamentul naționalei de la Pretoria. Federația din Africa de Sud a postat și o fotografie de la antrenament cu stoperul lui FCSB.
Jucătorii Africii de Sud vor mai rămâne câteva zile în țară, marți vor disputa un amical cu Ghana, iar ulterior vor pleca în Maroc, acolo unde va avea loc ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni.
„Eu cred că a făcut la fel, 'nu mai pot', a zis că nu mai poate, la mișto, ca să se ducă acolo la el, la națională. Poate că i-au spus ăia acolo: 'Nu juca'. Nu mai contează, că a avut strategie frumoasă.
Să nu se întoarcă, de la ăștia mă aștept la orice. Am luat fundaș central, mai luăm unul, nu mă interesează Ngezana acum”, a spus Gigi Becali, după FCSB - Feyenoord 4-3.
Programul Africii de Sud la Cupa Africii pe Națiuni
"Bafana Bafana" a fost repartizată în grupa B, alături de Egipt, Angola și Zimbabwe. În optimile de finală se vor califica primele două clasate și cele mai bune patru ocupante ale locurilor 3.
- 22 decembrie: Africa de Sud - Angola (Marrakesh)
- 26 decembrie: Egipt - Africa de Sud (Agadir)
- 29 decembrie: Zimbabwe - Africa de Sud (Marrakesh)
Când se joacă fazele eliminatorii de la Cupa Africii pe Națiuni
- Optimile de finală: 3-6 ianuarie
- Sferturile de finală: 9-10 ianuarie
- Semifinale: 14 ianuarie
- Finala mică: 17 ianuarie
- Finala: 18 ianuarie