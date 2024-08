Unde a ajuns să joace Ianis Hagi după ce a fost exclus din lotul lui Rangers: titular și numărul 10

Ianis Hagi nu a fost trecut de Rangers pe lista UEFA, nu a făcut parte din lotul echipei pentru prima etapă de campionat și nici nu a jucat în partidele de pregătire din această vară. Mai mult, tricoul cu numărul 7, care îi aparținea românului, a ajuns în acest sezon la columbianul Oscar Cortes.

Toate semnalele indică o despărțire a lui Ianis Hagi de Rangers. Până la o eventuală plecare, clubul scoțian a anunțat că românul este titular la echipa secundă a clubului, Rangers B, în meciul cu Middlesbrough, care a început luni, la ora 16:30.

Ianis Hagi a început din primul minut și poartă tricoul cu numărul 10 la Rangers B. Echipa secundă a scoțienilor este formată din jucători U21, singura excepție fiind mijlocașul român.

???? This afternoon's side to take on Middlesbrough at the training centre.

???? Full Team News: https://t.co/p2m7LAy4sr

???? Come on #RangersFC! pic.twitter.com/KzVWwX6NTb