ANUNT DE ULTIMA ORA! 'Calaul' lui FCSB, Maccarone, a intrat in proiectul DDB! "Italineii ma cauta pe Google, dar in Romania ma stie toata lumea!"

Dinamovistii au facut un anunt surprinzator.

Omul care i-a dat interzis FCSB-ul in finala Cupei UEFA din 2006, dupa ce a marcat o dubla impotriva lor, a intrat in proiectul DDB si o ajuta pe Dinamo.

In acel moment, FCSB era pregatita de Cosmin Olaroiu si a castigat meciul tur de la Bucuresti contra lui Middlesbrough din semifinala Cupei UEFA cu 1-0. In retur, echipa lui Gigi Becali a condus cu 2-0, dar englezii au intors spectaculos si au castigat cu 4-2.

Maccarone a declarat ca este impresionat de proiectul dinamovistilor si este sigur ca echipa se va salva cu astfel de suporteri.

"RESPECT MAXIM, MACCARONE!

Sunt impresionat de respectul pe care mi-l poarta suporterii lui Dinamo si vreau sa stiti ca admiratia aceasta este reciproca.

Stiu de implicarea voastra pentru a salva acest club istoric. Stiu ca treceti printr-un moment greu. Am ales sa ma alatur proiectului vostru si sunt sigur ca Dinamo se va salva cu asemenea suporteri.

Imi face placere sa stiu ca nu ati uitat de bucuria pe care v-am facut-o, voua si multor romani, in 2006. Am fost introdus in teren cand eram condusi cu 2-0 si tin minte ca mi-am spus ca trebuie sa joc caineste. Asa am reusit.

Cum credeti ca ma simt cand unii italieni cauta pe google sa vada cine e Maccarone, iar in Romania ma stie toata lumea...

Abia astept sa ne vedem la Bucuresti!

Acum cativa ani am vazut coregrafia pe care ati facut-o pentru vechii nostri prieteni. Sunt mandru sa port un tricou cu imaginea acelui moment si sa fac parte dintr-un proiect gandit de aceiasi baieti inventivi!”

(Massimo Maccarone)

Grazie di cuore, Massimo, per le tue belissime parole!

Romanii si Cainii nu te vor uita niciodata. Te asteptam sa sarbatorim salvarea lui Dinamo si s-o facem asa cum stim cel mai bine: 'caineste'!", a fost postarea celor de la Peluza Catalin Hildan.

