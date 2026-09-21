Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit ultima discuție pe care a avut-o cu fostul antrenor, la o zi după ce a anunțat revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali: „Mi-a mulțumit pentru încredere”

Latifundiarul din Pipera a intervenit telefonic la emisiunea VOYO Sport Live și a povestit ce i-a transmis tehnicianul în vârstă de 51 de ani.

„La telefon. Mi-a mulțumit pentru încrederea pe care i-am dat-o, că îi pare rău că nu a putut să facă... Aia e!”, a spus Gigi Becali la VOYO Sport Live.

Marius Baciu a stat pe banca FCSB-ului în 15 partide și a obținut șase victorii, trei remize și șase înfrângeri. Media sa a fost de 1,4 puncte pe meci.

Mihai Stoica a anunțat cine vine alături de Reghecampf la FCSB

Întrebat despre motivul pentru care Laurențiu Reghecampf ar renunța la un salariu uriaș în Tunisia pentru a semna cu FCSB, Mihai Stoica a explicat că remunerația antrenorului va fi pe măsură dacă echipa va avea performanțe notabile: ”El a câștigat bani frumoși și aici. Am înțeles că vrea bonusuri mari, așa a zis Gigi Becali. FCSB e o atracție”.

De altfel, oficialul celor de la FCSB a dezvăluit cum va arăta staff-ul lui Laurențiu Reghecampf: ”Vine cu Viorel Dinu și cu Adrian Popa. Vine cu doi colaboratori. Rămân și cei din staff-ul nostru”.