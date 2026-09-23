OFICIAL Marius Baciu e istorie la FCSB! Trei plecări dintr-un foc anunțate azi

Marius Baciu e istorie la FCSB! Trei plecări dintr-un foc anunțate azi Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu (51 de ani) și-a încheiat oficial mandatul de antrenor de la FCSB, după doar 15 meciuri pe banca formației roș-albastre.

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Din articol

Instalat în luna mai, Marius Baciu a reușit să o califice pe FCSB în preliminariile Conference League după ce a trecut de baraj. În noul sezon, echipa a părăsit rușinos cupele europene după 3-7, la general, contra letonilor de la FK Auda, iar în Superliga ocupă locul 11 după 10 etape.

Marius Baciu, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță, OUT de la FCSB

Marius Baciu a fost înlăturat de la FCSB după ce a ajuns la patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci etape din Superliga. Cea mai drastică înfrângere a fost chiar în weekend, 0-5 pe terenul campioanei Craiova.

Miercuri, FCSB a anunțat oficial despărțirea de Marius Baciu, dar și de doi dintre colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. 

"Mulțumim, Marius Baciu!

FCSB anunță rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an.

Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru efortul depus în această perioadă și le urează mult succes în continuare", a transmis FCSB.

Reghecampf, așteptat mâine la FCSB

Joi după-amiază, Laurențiu Reghecampf este așteptat să conducă primul antrenament la FCSB, după cum a anunțat Mihai Stoica. Noul A1, care se va afla la al treilea mandat, are însă dificultăți în rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis.

Reghecampf este așteptat să sosească la FCSB alături de doi colaboratori - secundul Viorel Dinu și preparatorul fizic Adrian Popa.

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