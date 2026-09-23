În cursul zilei de miercuri, FCSB a oficializat despărțirea de antrenorul principal Marius Baciu, iar Reghecampf va fi prezentat oficial în cursul zilei de joi, atunci când va susține și primul antrenament alături de noii săi elevi.

Marius Baciu a fost ofertat de CS Oxigen, în Liga 3

Marius Baciu nu va sta foarte mult timp liber de contract și a primit deja o ofertă. Este foarte aproape de o înțelegere cu CS Oxigen, echipă care evoluează în Liga a 3-a, scrie ProSport.

Fostul antrenor de la FCSB a fost ofertat chiar de Rareș Hopincă, Primarul Sectorului 2. CS Oxigen este o echipă înființată de Primărie chiar în acest an, în locul fostei Daco-Getica București.

Dacă va accepta propunerea, Baciu va avea o misiune dificilă la CS Oxigen. Echipa este pe locul 9 în Seria a 5-a, cu doar patru puncte după cinci runde.

Marius Baciu a fost înlăturat de la FCSB după ce a ajuns la patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci etape din Superliga. Cea mai drastică înfrângere a fost chiar în weekend, 0-5 pe terenul campioanei Craiova.

FCSB s-a despărțit de Marius Baciu

"Mulțumim, Marius Baciu! FCSB anunță rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an.

Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru efortul depus în această perioadă și le urează mult succes în continuare", a transmis FCSB.