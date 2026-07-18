În prima etapă din noul sezon, FC Botoșani s-a deplasat în Ilfov pentru meciul cu FC Voluntari. Cele două echipe s-au înfruntat pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, iar la capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-2.

Valeriu Iftime, reacție dură după ce Croitoru și-a înjurat fotbaliștii la meciul cu Voluntari: ”O să vă scutesc de întrebarea asta”

În timpul partidei, potrivit gsp.ro, Marius Croitoru, „principalul” moldovenilor, a avut o ieșire grobiană la adresa propriilor fotbaliști, asupra cărora a revărsat o tiradă de insulte extrem de dure.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a reacționat și a explicat că va discuta cu Croitoru, despre care a dezvăluit că ar avea un astfel de comportament, cu care nu este deloc de acord, și în timpul antrenamentelor.

”Am luat un punct în deplasare, dar parcă în a doua repriză Croitoru al meu s-a transformat în Tuchel ăla de la Anglia. S-a speriat de meci și ne-am aglomerat cu fundași centrali, mijlocași centrali, la fel ca jocul englezilor din fața argentinienilor.

Zici că ne speriem de bombe, chiar nu îmi dau seama ce naiba ce se întâmplă. Nici pe Hervin Ongenda nu prea îl văd în formă. Iar la Markovic îmi devin clare unele lucruri.

Sunt convins că o să mă întrebați și despre limbajul lui Croitoru, nu? O să vă scutesc eu de întrebarea asta și o să vă spun clar că eu nu sunt de acord cu un astfel de limbaj. Și pe la antrenamente Marius tot cam așa se comportă și nu e deloc în regulă. El își poate transforma unii jucători în dușmani și nu e bine deloc pentru noi toți cei de la Botoșani acest lucru. Trebuie toți să fim uniți pentru binele echipei, nu dușmani între noi.

Nu doresc, Doamne ferește!, ca la un moment dat totul să se transforme într-un comportament mai bărbătesc acolo între ei. Din acest motiv voi pune mâna pe telefon și îl voi suna pe Marius ca să discut cu el și să îl mai temperez. Noi toți îl știm pe Marius, că pune mult suflet în tot ceea ce face, dar e mult mai indicat să își controleze limbajul”, a spus Valeriu Iftime, pentru ProSport.

FC Voluntari - FC Botoșani 2-2

FC Voluntari a deschis scorul în minutul 15, după ce Mamadou Diarra a înscris în propria poartă. Tot în prima repriză a venit și egalarea, în urma reușitei lui Andrei Dumiter din minutul 19.

În actul secund, Zoran Mitrov a dus scorul la 2-1 în minutul 47, din pasa lui Sebastian Mailat. Ilfovenii au ”smuls” însă punctul în minutul 88, prin George Merloi.