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Alisson, Marquinhos, Casemiro, Fabinho și Danilo, printre veteranii cu zilele numărate în tricoul Braziliei

Eliminarea în fața Norvegiei, în faza optimilor de finală a CM 2026, ar putea reprezenta cântecul de lebădă al generației lui Neymar. Dacă atacantul lui Santos și-a anunțat deja retragerea de la echipa națională, el ar putea fi urmat de câțiva veterani, a căror experiență nu a ajutat "Selecao" la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Pe lista de posibile retrageri se află portarii Alisson (33 de ani / Liverpool / 78 de selecții), Ederson Moraes (32 de ani / Fenerbahce / 32 de selecții) și Weverton (38 de ani / Gremio Porto Alegre / 11 selecții) și jucătorii de câmp Marquinhos (32 de ani / PSG / 105 selecții și 7 goluri), Casemiro (34 de ani / Manchester United / 86 de selecții și 9 goluri), Alex Sandro (35 de ani / Flamengo / 45 de selecții și 2 goluri), Danilo Luiz (34 de ani / Flamengo / 70 de selecții și 1 gol), Douglas Santos (32 de ani / Zenit St. Petersburg / 7 selecții) și Fabinho (32 de ani / Al Ittihad / 33 de selecții).

De asemenea, Thiago Silva (41 de ani / FC Porto / 113 selecții și 7 goluri), Fred (33 de ani / Fenerbahce / 32 de selecții), Alex Telles (33 de ani / Botafogo / 12 selecții), Everton Ribeiro (37 de ani / Bahia / 22 de selecții și 3 goluri), Wendell (33 de ani / Sao Paulo / 6 selecții), Roberto Firmino (34 de ani / Al Sadd / 55 de selecții și 17 goluri) sau Lucas Moura (33 de ani / Sao Paulo / 37 de selecții și 4 goluri), jucători care nu au prins lotul final pentru CM 2026, ar putea să iasă definitiv din lista de selecție pentru următoarea competiție, Copa America 2028.

Neymar și-a anunțat retragerea din naționala Braziliei: "S-a terminat"

La finalul partidei cu Norvegia, atacantul brazilian Neymar a izbucnit în lacrimi și a fost consolat de colegi. Vizibil emoționat, Neymar a confirmat că meciul a fost ultimul în tricoul naționalei. "Am încercat, am încercat. Acum s-a terminat. Aici am început, aici am terminat", a declarat Neymar la finalul partidei.

Winger-ul și-a făcut debutul pentru Brazilia chiar pe MetLife Stadium, în 2010, într-un meci amical cu SUA. După 16 ani la prima reprezentativă, el își încheie cariera internațională cu 130 de selecții și 80 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria Braziliei.

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