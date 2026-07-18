Cumpărat de Rapid în urmă cu doi ani, de la UTA Arad, pentru 700.000 de euro, Rareș Pop nu a reușit încă să se ridice la înălțimea așteptărilor și încă așteaptă să își facă loc în primul 11.

Rareș Pop ratează primele 3 meciuri ale sezonului: "A fost greșeala mea și am învățat din asta"

De acum sub comanda lui Daniel Pancu, Pop speră ca atât el, cât și Rapid să arate o altă față în noul sezon. Cu toate acestea, tânărul jucător va lipsi în primele 3 etape din Superliga după un cartonaș roșu văzut în ultima etapă a play-out-ului, la Petrolul - Oțelul 1-5: fault dur asupra lui Luan Campos.

"Nu am mai fost pus în ipostaza asta până acum. A fost greșeala mea și am învățat din asta să nu mai fiu atât de agresiv. Aștept cu nerăbdare ca în a patra etapă să fiu apt de joc", a spus Rareș Pop, într-un interviu pentru PRO TV.

4 goluri și 4 pase decisive a reușit Rareș Pop în sezonul trecut, unul în care a evoluat atât la Rapid, cât și la Petrolul

Rareș Pop va rata partidele cu Sepsi, FC Botoșani și CFR Cluj, urmând să fie apt de la duelul cu UTA Arad, din etapa #4.

Rareș Pop: "E cazul să jucăm și să terminăm pe un loc mult mai sus"

"Mă simt bine, mă bucur că am revenit. Am găsit un grup dornic să se afirme mult mai mult decât în sezonul trecut. Pe domnul Daniel Pancu îl cunoșteam de la loturile naționale. Atât el, cât și domnul Gâlcă sunt niște antrenori senzaționali și am avut multe de învățat de la fiecare.

Sper ca acest sezon să fie mult mai bun decât toate care au fost până cum. E cazul să jucăm și să terminăm pe un loc mult mai sus", a mai spus Rareș Pop.