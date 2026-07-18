Campionul mondial nu a fost lăsat să intre în SUA pentru finala Cupei Mondiale: "Nu-mi vine să cred, am nevoie de ajutor!"

Campionul mondial nu a fost lăsat să intre în SUA pentru finala Cupei Mondiale: &quot;Nu-mi vine să cred, am nevoie de ajutor!&quot; CM 2026
SPORT.RO
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„Am nevoie de ajutor, Donald Trump!”. Disperat la gândul că va rata finala Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina, care va avea loc duminică, Joan Capdevila s-a adresat direct preşedintelui Statelor Unite pe X.

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Joan CapdevilaSUASpaniaArgentinaCupa MondialaDonald Trump
Din articol

Joan Capdevila, campion mondial cu Spania în 2010, nu este lăsat să intre în SUA pentru finala CM 2026

„Tocmai mi s-a comunicat că nu pot merge la finală împreună cu copiii mei, deoarece mi-a fost respinsă cererea de ESTA”, şi-a exprimat regretul campionul mondial din 2010.

„Mă poate ajuta cineva? Nici nu vă imaginaţi cât de mult îmi doream să fiu acolo, alături de toţi colegii mei din 2010, pentru a ne susţine echipa”, a continuat cel care fusese titular în echipa Spaniei în finala câştigată împotriva Olandei la Johannesburg (1-0, după prelungiri).

Fostul fundaş lateral emblematic al echipei Villarreal visa să vadă cum „La Roja” câştigă a doua stea, alături de copiii săi.

„Nu-mi vine să cred că nu mi se permite să intru în SUA şi că s-ar putea să ratez un astfel de moment alături de copiii mei, care sunt mari fani ai fotbalului”, regretă acesta. „Dacă cineva ştie cum să rezolve această situaţie, îi voi fi veşnic recunoscător.”

Finala Cupei Mondiale va avea loc duminică, pe stadionul New York/New Jersey, unde Spania şi Argentina se vor înfrunta pentru trofeu şi pentru inele.

News.ro

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