Campionul mondial nu a fost lăsat să intre în SUA pentru finala Cupei Mondiale: "Nu-mi vine să cred, am nevoie de ajutor!"

Joan Capdevila, campion mondial cu Spania în 2010, nu este lăsat să intre în SUA pentru finala CM 2026

„Tocmai mi s-a comunicat că nu pot merge la finală împreună cu copiii mei, deoarece mi-a fost respinsă cererea de ESTA”, şi-a exprimat regretul campionul mondial din 2010.

„Mă poate ajuta cineva? Nici nu vă imaginaţi cât de mult îmi doream să fiu acolo, alături de toţi colegii mei din 2010, pentru a ne susţine echipa”, a continuat cel care fusese titular în echipa Spaniei în finala câştigată împotriva Olandei la Johannesburg (1-0, după prelungiri).