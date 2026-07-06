Am văzut aseară Brazilia - Norvegia 1-2, cu Vinicius un liliputan pe lângă gigantul Haaland, acesta din urmă - un Căpcăun, un Terminator, o creatură de pe altă planetă. N-ai cum să-l marchezi, n-ai cum să-l stopezi, calcă totul în picioare.

Vinicius liliputanul, strivit de Uriașul Haaland. Neymar, un pensionar certăreț. Editorial de Florin Caramavrov

Norvegienii au fost mai buni, având câțiva jucători mai tehnici decât brazilienii (!). Odegaard țese pânze fine, ca Omul-Păianjen, prin apărarea sud-americanilor, Berg e incisiv și ager, ca un vânător care-și analizează prada și acționează la moment ul oportun. Berge e un alergător de maraton, care-și trage seva din kilometrii alergați. Mai mult, și mai mult, sprintând cu resurse numai de el știute până la linia de sosire.

Iar Nyland, portarul de 35 de ani liber de contract după despărțirea de Sevilla, e un elastec care se întinde dintr-un colț în altul al porții, respingând toate mingile de foc aruncate de băieții în galben.

Și să nu-l uităm pe Schjelderup, atacantul Benficăi Lisabona, intrat după pauză și servant de două ori la golurile lui Haaland. Pentru că actuala națională a Norvegiei, în afară de un prim 11 senzațional, are și „bancă”, toți cei care au intrat pe parcurs fiind la nivelul titularilor sau chiar aducând plusuri mari în jocul echipei.

Nordicii vâslesc tot meciul

Norvegia nu este neapărat spectaculoasă, deși, după cum spuneam, are jucători tehnici în lot, cum este sus-numitul Odegaard sau Nusa, care are numai 21 de ani. Dar naționala nordică vâslește un meci întreg, precum vikingii din tribune, în același ritm, disciplinată, pragmatică, dar și eficientă datorită Uriașului golgheter din față.

Brazilia lui Ancelotti, dezamăgitoare. N-a reușit nici Don Carlo să transforme în campioni o generație modestă, poate cea mai modestă din istorie, cu jucători fără imaginație, non-creativi, delăsători și cu Neymar venit parcă de la pensie ca să salveze ce nu mai putea fi salvat. A rămas doar gura de el, că fotbalul nu-i mai este prieten.

La brazilieni nu se mai simte briza de pe Copacabana, nu mai există mingicăreala aceea care fascina Mapamondul. Au pierdut ce aveau mai important, plăcerea fotbalului, dezinvoltura, transformându-se din artiști în oameni care cară pianul pe scări.

Brazilia, eliminată, așadar, în optimi pentru prima dată după 1990. Presa braziliană scrie că a fost cea mai slabă campanie din acest mileniu, ținând cont și de preliminariile mondiale, unde naționala Cariocas s-a echilibrat greu după o serie derezultate negative.

Brazilia plânge, redusă la tăcere de o națională a Norvegiei care și-a arătat potențialul și s-a înscris, poate, chiar în lupta pentru trofeul suprem!