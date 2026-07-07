Tatăl lui Neymar a intervenit când a auzit de retragerea fiului său și i-a transmis un mesaj clar

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Eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale, în faţa Norvegiei (2-1), a fost, potrivit propriilor declaraţii, ultimul meci internaţional al lui Neymar. Perspectiva unei retrageri iminente a jucătorului vedetă nu îi convine tatălui său, care l-a îndemnat să continue să joace.

Îndemnul primit de Neymar Junior de la tatăl său

Prin urmare, Neymar Sr. i-a transmis fiului său să nu-şi agăţe încă ghetele în cui: „Fiule, continuă să joci fotbal. Redescoperă bucuria de a juca cu mingea la picioare. Redescoperă zâmbetul pe teren. Astăzi eşti sănătos. Dumnezeu ţi-a dat o nouă şansă să faci ceea ce te-a pasionat dintotdeauna”.

Jucătorul de la Santos, care a suferit numeroase accidentări de-a lungul carierei, a jucat 37 de minute în două meciuri la Cupa Mondială, după ce participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării până în ultima clipă.

Neymar Senior, către fiul său: „Iubeşte-ţi familia”

Deşi a intrat pe teren şi a marcat golul de onoare din penalty împotriva Norvegiei, Neymar nu a reuşit să aibă o influenţă suficientă pentru a ajuta Brazilia.

Tatăl său l-a îndemnat însă să nu-şi facă griji: „Nu-ţi face griji pentru ziua de mâine. Trăieşte prezentul. Antrenează-te. Zâmbeşte. Joacă fotbal. Îmbrăţişează-ţi copiii. Iubeşte-ţi familia. Continuă să fii omul pe care Dumnezeu te-a chemat să fii”.