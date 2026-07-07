Tatăl lui Neymar a intervenit când a auzit de retragerea fiului său și i-a transmis un mesaj clar

Tatăl lui Neymar a intervenit când a auzit de retragerea fiului său și i-a transmis un mesaj clar CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Reacția tatălui lui Neymar cu privire la o potențială retragere a fiului său. 

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Neymar Jr la CM 2026 / Foto IMAGO
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Eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale, în faţa Norvegiei (2-1), a fost, potrivit propriilor declaraţii, ultimul meci internaţional al lui Neymar. Perspectiva unei retrageri iminente a jucătorului vedetă nu îi convine tatălui său, care l-a îndemnat să continue să joace.

Îndemnul primit de Neymar Junior de la tatăl său

Prin urmare, Neymar Sr. i-a transmis fiului său să nu-şi agăţe încă ghetele în cui: „Fiule, continuă să joci fotbal. Redescoperă bucuria de a juca cu mingea la picioare. Redescoperă zâmbetul pe teren. Astăzi eşti sănătos. Dumnezeu ţi-a dat o nouă şansă să faci ceea ce te-a pasionat dintotdeauna”.

Jucătorul de la Santos, care a suferit numeroase accidentări de-a lungul carierei, a jucat 37 de minute în două meciuri la Cupa Mondială, după ce participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării până în ultima clipă.

Neymar Senior, către fiul său: „Iubeşte-ţi familia”

Deşi a intrat pe teren şi a marcat golul de onoare din penalty împotriva Norvegiei, Neymar nu a reuşit să aibă o influenţă suficientă pentru a ajuta Brazilia.

Tatăl său l-a îndemnat însă să nu-şi facă griji: „Nu-ţi face griji pentru ziua de mâine. Trăieşte prezentul. Antrenează-te. Zâmbeşte. Joacă fotbal. Îmbrăţişează-ţi copiii. Iubeşte-ţi familia. Continuă să fii omul pe care Dumnezeu te-a chemat să fii”.

Cu toate acestea, timpul lui Neymar (34 de ani) pe terenul de joc pare să se apropie de sfârşit, el fiind un fotbalist măcinat de accidentări pe tot parcursul carierei sale. 

Revenit din ianuarie 2025 la Santos, clubul care l-a format, fostul jucător al FC Barcelona şi al PSG are contract cu clubul brazilian până în luna decembrie, fără nicio perspectivă de prelungire, cel puţin pentru moment.

News.ro

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