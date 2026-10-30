EXCLUSIV LPF s-a pronunțat! Ce se întâmplă după ce Marius Șumudică a vrut să oprească derby-ul ”U” Cluj - CFR Cluj

LPF s-a pronunțat! Ce se întâmplă după ce Marius Șumudică a vrut să oprească derby-ul ”U” Cluj - CFR Cluj Fotbal intern
SPORT.RO
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Marius Șumudică a vrut să își scoată echipa de pe teren la meciul ”U” Cluj - CFR Cluj.

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”U” Cluj s-a impus în deplasarea în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci din runda a doua a Cupei României, din Grupa B.

Pentru „șepicile roșii” au marcat Marius Stefanescu (20') și Jovo Lukic (32', 75'), în timp ce pentru „feroviari” a punctat Sergiu Buș (45+6').

Justin Ștefan: „Cred că suntem cu toții de acord”

Justin Ștefan a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre scandările care i-au fost adresate antrenorului lui CFR Cluj în timpul meciului cu ”U” Cluj. Marius Șumudică l-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren în momentul în care fanii lui ”U” Cluj i-au strigat din peluză: „*igane, *igane!”.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost echilibrat în decalarăți și a explicat că îi înțelege supărarea lui Marius Șumudică, dar este de părere că meciurile nu ar trebui întrerupte atât de ușor.

„Sunt convins că reacția donului Șumudică are și o încărcătură emoțional, are și o legătură rațională, el simțindu-se jignit de mai multe ori.

Cred că suntem cu toții de acord că aceste scandări nu au ce căuta pe un stadion, într-o lume civilizată. Raportat la ceea ce a făcut domnul Șumudică, eu îl pot înțelege din punct de vedere personal, dar e păcat de munca jucătorilor și cred că niciun meci nu ar trebui să se decidă altundeva decât pe terenul de fotbal.

Dacă ești venit la meci cu ideea de a duce acel meci de fotbal la capăt, tu ca arbitru judeci dacă poți decide un meci în urma unor scandări de acest fel.

În momentul ăsta nu se poate pune problema (n.r. de un meci pierdut la masa verde de ”U” Cluj), dar totul a fost trecut de observatorul meciului, a trecut vremea în care se închideau ochii. Poate fi vorba de sancțiuni însă, dar graduale. Adică această discuție că se poate pierde meciul cu 3-0 nu își are sensul pentru că nu se ajunge atât de ușor acolo.

Trebuie să facem diferențele acestea, pentru că au existat discuții în acest sens și s-a spus că clubul x sau y poate fi depunctat din cauza acestor scandări, dar nu este posibil așa ceva conform regulamentelor în vigoare”, a spus Justin Ștefan, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Ciprian Marica trage un semnal de alarmă după „episodul Șumudică” de la Cluj

Ciprian Marica se poziționează împotriva acestor scandări, dar atrage atenția asupra folosirii unor astfel de pretexte pentru a schimba rezultatul sportiv.

Cât despre Maruis Șumudică, Ciprian Marica a amintit faptul că el este unul dintre antrenorii car instigă publicul advers și are tot felul de gesturi în timpul meciurilor.

„Cred că mediatizarea excesivă a acestui subiect poate duce lucrurile și într-o altă direcție, pentru că, dacă s-ar ajunge la depunctări sau amenzi, acestea ar putea deveni intenționate din partea suporterilor. Astfel de incidente se întâmplă, așa cum spunea și domnul Justin, de foarte mult timp. Este vorba despre educație și despre un proces de lungă durată pentru a corecta aceste lucruri.

Mi se pare că Marius Șumudică, un personaj care are foarte multe gesturi nesportive la activ, tocmai el să vină acum și să ridice această problemă în legătură cu galeria adversă, din cauza unei scandări, este prea mult! Nu îmi place ipocrizia și nu îmi place să ducem lucrurile într-o zonă în care să avem impresia că totul trebuie schimbat peste noapte.

Și eu am fost jignit, la fel ca alții. Ce ar trebui să facem, să ieșim cu toții de pe teren?! Hai să fim puțin rezonabili și să ne amintim de câte ori Marius Șumudică a instigat și a provocat. Încerc să nu jignesc, dar trebuie să recunosc că nu mi-a plăcut atitudinea lui Marius Șumudică”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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