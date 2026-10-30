Justin Ștefan: „Cred că suntem cu toții de acord”

Justin Ștefan a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre scandările care i-au fost adresate antrenorului lui CFR Cluj în timpul meciului cu ”U” Cluj. Marius Șumudică l-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren în momentul în care fanii lui ”U” Cluj i-au strigat din peluză: „*igane, *igane!”.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost echilibrat în decalarăți și a explicat că îi înțelege supărarea lui Marius Șumudică, dar este de părere că meciurile nu ar trebui întrerupte atât de ușor.

„Sunt convins că reacția donului Șumudică are și o încărcătură emoțional, are și o legătură rațională, el simțindu-se jignit de mai multe ori.

Cred că suntem cu toții de acord că aceste scandări nu au ce căuta pe un stadion, într-o lume civilizată. Raportat la ceea ce a făcut domnul Șumudică, eu îl pot înțelege din punct de vedere personal, dar e păcat de munca jucătorilor și cred că niciun meci nu ar trebui să se decidă altundeva decât pe terenul de fotbal.

Dacă ești venit la meci cu ideea de a duce acel meci de fotbal la capăt, tu ca arbitru judeci dacă poți decide un meci în urma unor scandări de acest fel.

În momentul ăsta nu se poate pune problema (n.r. de un meci pierdut la masa verde de ”U” Cluj), dar totul a fost trecut de observatorul meciului, a trecut vremea în care se închideau ochii. Poate fi vorba de sancțiuni însă, dar graduale. Adică această discuție că se poate pierde meciul cu 3-0 nu își are sensul pentru că nu se ajunge atât de ușor acolo.

Trebuie să facem diferențele acestea, pentru că au existat discuții în acest sens și s-a spus că clubul x sau y poate fi depunctat din cauza acestor scandări, dar nu este posibil așa ceva conform regulamentelor în vigoare”, a spus Justin Ștefan, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.