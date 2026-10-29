După ce fanii lui CFR Cluj au scandat „*iganii, *iganii”, cei din peluza lui ”U” Cluj au strigat și ei la rândul lor același lucru către staff-ul tehnic al „feroviarilor”, moment în care Marius Șumudică s-a enervat și a făcut semn echipei să părăsească terenul.

Cu toate că antrenorul lui CFR Cluj și-ar fi dorit ca partida să se oprească, centralul meciului a decis că jocul poate continua pentru că suporterii lui ”U” Cluj au încetat scandările.

Florin Prunea: ”Șumudică va fi suspendat”

Șumudică s-a plâns la final din cauza scandărilor venite dinspre galeria rivalei, dar se poate alege cu o suspendare după ce a vrut să scoată echipa de pe teren. Florin Prunea, fostul mare internațional, în prezent oficial UEFA, spune că antrenorul nu va scăpa nesancționat după gestul său.

”De ce bravo lui Șumudică? E o decizie pe care o iau, de obicei, conducătorii, nu antrenorul. Antrenorul să-și vadă de treaba lui, de echipa lui. Nu să oprească meciul. Șumudică trebuie să se ocupe de jocul echipei. Eu zic că este o decizie pe care nu trebuie să o ia el.

Acum va fi suspendat, se vor plăti și amenzi. Antrenorul trebuie să se ducă la team manager să-i transmită. Conducătorii au telefoane la ei. Acum va fi suspendat, va primi o amendă, el va fi trecut în raport”, a spus Prunea, la Digi Sport.

CFR Cluj a rămas cu 3 puncte în grupa B din Cupa României, după două etape. Formația pregătită de Marius Șumudică păstrează șanse de calificare în sferturile de finală, însă pe lângă o victorie în ultima rundă, contra Concordiei Chiajna, are nevoie și de un pas greșit al celor de la Petrolul.

În campionat, CFR Cluj e pe locul 9, cu 17 puncte în 13 etape.