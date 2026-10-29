EXCLUSIV Marius Șumudică, băgat în ședință după ce le-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren: „Tocmai el?! Este prea mult”

Marius Șumudică, băgat în ședință după ce le-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren: „Tocmai el?! Este prea mult” Superliga
SPORT.RO
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Scandalul de rasism din meciul ”U” Cluj - CFR Cluj a fost comentat în studio-ul VOYO SPORT LIVE.

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voyo sport liveCiprian MaricaMarius SumudicaU ClujCFR Cluj
Din articol

Emisiunea VOYO SPORT LIVE va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional. Andru Nenciu îi are invitați pe Florin Gardoș și Ciprian Marica.

Ciprian Marica trage un semnal de alarmă după „episodul Șumudică” de la Cluj

Ciprian Marica a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre scandările care i-au fost adresate antrenorului lui CFR Cluj în timpul meciului cu ”U” Cluj. Marius Șumudică l-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren în momentul în care fanii lui ”U” Cluj i-au strigat din peluză: „*igane, *igane!”.

Fostul internațional român se poziționează împotriva acestor scandări, dar atrage atenția asupra folosirii unor astfel de pretexte pentru a schimba rezultatul sportiv.

Cât despre Maruis Șumudică, Ciprian Marica a amintit faptul că el este unul dintre antrenorii car instigă publicul advers și are tot felul de gesturi în timpul meciurilor.

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„Cred că mediatizarea excesivă a acestui subiect poate duce lucrurile și într-o altă direcție, pentru că, dacă s-ar ajunge la depunctări sau amenzi, acestea ar putea deveni intenționate din partea suporterilor. Astfel de incidente se întâmplă, așa cum spunea și domnul Justin, de foarte mult timp. Este vorba despre educație și despre un proces de lungă durată pentru a corecta aceste lucruri.

Mi se pare că Marius Șumudică, un personaj care are foarte multe gesturi nesportive la activ, tocmai el să vină acum și să ridice această problemă în legătură cu galeria adversă, din cauza unei scandări, este prea mult! Nu îmi place ipocrizia și nu îmi place să ducem lucrurile într-o zonă în care să avem impresia că totul trebuie schimbat peste noapte.

Și eu am fost jignit, la fel ca alții. Ce ar trebui să facem, să ieșim cu toții de pe teren?! Hai să fim puțin rezonabili și să ne amintim de câte ori Marius Șumudică a instigat și a provocat. Încerc să nu jignesc, dar trebuie să recunosc că nu mi-a plăcut atitudinea lui Marius Șumudică”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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