Emisiunea VOYO SPORT LIVE va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional. Andru Nenciu îi are invitați pe Florin Gardoș și Ciprian Marica.

Ciprian Marica trage un semnal de alarmă după „episodul Șumudică” de la Cluj

Ciprian Marica a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre scandările care i-au fost adresate antrenorului lui CFR Cluj în timpul meciului cu ”U” Cluj. Marius Șumudică l-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren în momentul în care fanii lui ”U” Cluj i-au strigat din peluză: „*igane, *igane!”.

Fostul internațional român se poziționează împotriva acestor scandări, dar atrage atenția asupra folosirii unor astfel de pretexte pentru a schimba rezultatul sportiv.

Cât despre Maruis Șumudică, Ciprian Marica a amintit faptul că el este unul dintre antrenorii car instigă publicul advers și are tot felul de gesturi în timpul meciurilor.