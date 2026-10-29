Scandalul înjurăturilor din fotbalul românesc capătă amploare, odată cu adoptarea scandărilor injurioase și de către antrenori, de pildă.

Astăzi, invitat la emisiunea VoyoSport Live de pe VOYO SPORT 1, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a venit cu următoarele precizări:

”Cluburile nu ar trebui să fie trase la răspundere pentru ceea ce fac spectatorii”

„Acum e clar că sunt mai multe planuri ale discuției ăsteia. În primul rând, acele cântece și uneori scandări injurioase există pe stadioane de când lumea și pământul. Ele nu au apărut acum trei zile, promovate de domnul Marius Șumudică, adică ele erau acolo, ele erau notate în rapoartele observatorilor de joc și ale arbitrilor, ele erau sancționate de comisiile de disciplină de la FRF.

Sunt mai multe planuri, și plecăm de la planul cluburilor, în primul rând cluburile nu ar trebui să fie trase la răspundere pentru ceea ce fac spectatorii, pentru că din punctul meu de vedere ar trebui să prevaleze meritul sportiv.

Apoi avem planul spectatorilor, unde e clar că omul merge la stadion să își manifeste printre altele și frustrarea, iar aici apare discuția pe care a lansat-o domnul Becali, care întreabă unde se termină rivalitatea sportivă și unde încep injuriile.

Mai departe, avem planul comisiilor disciplinare care sancționează aceste lucruri, repet - trăim cu senzația că ele au fost descoperite ieri și de astăzi au fost sancționate.

Și, bineînțeles, avem planul educației, pentru că felul în care se comportă spectatorii nu se schimbă de azi pe mâine, ai nevoie de campanii, ai nevoie de implicare reprezentațiilor fanilor, ai nevoie ca atunci când unii se simt jigniți să spună, cum au spus acum cei de la Rapid și cei de la FCSB, care au spus se simt jigniți când li se spune 'vrem să vă ardem familiile'”.

Florin Gardoș și Ciprian Marica sunt invitații lui Andru Nenciu, la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00

Emisiunea VOYO SPORT LIVE a început de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Andru Nenciu îi are invitați pe Florin Gardoș și Ciprian Marica, iar printre subiectele abordate vor fi spectacolul din Dinamo - Chindia Târgoviște (5-2) și varianta surpriză: Răzvan Burleanu, la șefia FIFA. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.lui Andru Nenciu, la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00.