Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat jucătorul care va pleca sigur de la FCSB.

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Din articol

Gloria Bistrița s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a doua a Cupei României.

Golul victoriei echipei gazdă a fost marcat de Antonio Bradu în minutul 23, în uram unei gafe în apărare a lui Dylan Batubinsika.

Gigi Becali a anunțat plecarea de la FCSB: „De la el ne luăm adio!”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre prestația lui Dennis Politic, care a fost din nou șters, chiar dacă a jucat cu o echipă din liga 2 a României.

Gigi Becali a spus că este gata să renunțe la Politic, după ce jucătorul adus de la Dinamo a primit mai multe șanse.

„De la Politic trebuie să ne luăm adio și mai trebuie să plece mulți, trebuie schimbați mulți”, a spus Gigi Becali.

FCSB a pierdut la Bistrița și a coborât pe locul doi, sub FC Bihor. Roș-albaștrii au trei puncte, ăn urma succesului cu FC Argeș, scor 5-0, din prima rundă, în timp ce orădenii au patru puncte după o remiză și un succesul, 2-1 cu Csikszereda.

Pentru FCSB urmează meciul cu ”U” Cluj din campionat, iar în Cupa României vor avea ultimul meci al grupei cu Csikszereda, care va fi decisiv pentru calificare.

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Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
Mihai Popescu, în Gloria Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
Ofri Arad, în Gloria Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
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Echipele de start:

  • Gloria Bistrița: Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu

Rezerve: Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu

Antrenor: Sebastian Moga

  • FCSB (echipa de start): M. Popa - Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, J. Paulo, Politic - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

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