Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Gloria Bistrița s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a doua a Cupei României.

Golul victoriei echipei gazdă a fost marcat de Antonio Bradu în minutul 23, în uram unei gafe în apărare a lui Dylan Batubinsika.

Gigi Becali a anunțat plecarea de la FCSB: „De la el ne luăm adio!”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre prestația lui Dennis Politic, care a fost din nou șters, chiar dacă a jucat cu o echipă din liga 2 a României.

Gigi Becali a spus că este gata să renunțe la Politic, după ce jucătorul adus de la Dinamo a primit mai multe șanse.

„De la Politic trebuie să ne luăm adio și mai trebuie să plece mulți, trebuie schimbați mulți”, a spus Gigi Becali.

FCSB a pierdut la Bistrița și a coborât pe locul doi, sub FC Bihor. Roș-albaștrii au trei puncte, ăn urma succesului cu FC Argeș, scor 5-0, din prima rundă, în timp ce orădenii au patru puncte după o remiză și un succesul, 2-1 cu Csikszereda.

Pentru FCSB urmează meciul cu ”U” Cluj din campionat, iar în Cupa României vor avea ultimul meci al grupei cu Csikszereda, care va fi decisiv pentru calificare.