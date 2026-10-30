Înfrângerea poate avea consecințe majore la FCSB.

Dylan Batubinsika ar vrea să plece de la FCSB

Unul dintre titularii din meciul cu Gloria Bistrița ar vrea să părăsească echipa patronată de Gigi Becali. Acesta ar fi, conform Fanatik, chiar fotbalistul care a gafat la golul gazdelor.

Dylan Batubinsika nu ar fi mulțumit de statutul pe care îl are la FCSB și ar fi decis să părăsească echipa încă din această iarnă, fiind convins că nu va mai primi prea multe minute la gruparea roș-albastră.

Fotbalistul ar fi luat deja legătura cu agentul său pe care l-a însărcinat cu găsirea unui nou club la care să plece în următoarea perioadă de mercato, mai ales că nu a reușit să se acomodeze deloc la viața din România.