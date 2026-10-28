VIDEO Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în derby-ul Clujului! Ce i-au scandat suporterii lui ”U”

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SPORT.RO
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Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în meciul CFR Cluj - ”U” Cluj.

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U ClujCFR ClujCupa Romaniei
Din articol

Partida CFR Cluj - ”U” Cluj, din runda a doua a Cupei României, din Grupa B, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 3-1 în favoarea echipei antrenate de Cristiano Bergodi, după ce pentru „șepicile roșii” au marcat Stefanescu (20') și Jovo Lukic (32', 75'), iar pentru „feroviari” a punctat Buș (45+6').

Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren la CFR Cluj - ”U” Cluj

Pe parcursul meciului, fanii lui ”U” Cluj au fost scandalizați de suporterii rivalilor, iar forțele de ordine au intervenit în peluza „șepcilor roșii” pentru a calma spiritele.

După ce fanii lui CFR Cluj au scandat „*iganii, *iganii”, cei din peluza lui ”U” Cluj au strigat și ei la rândul lor același lucru către staff-ul tehnic al „feroviarilor”, moment în care Marius Șumudică s-a enervat și a făcut semn echipei să părăsească terenul.

Cu toate că antrenorul lui CFR Cluj și-ar fi dorit ca partida să se oprească, centralul meciului a decis că jocul poate continua pentru că suporterii lui ”U” Cluj au încetat scandările.

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Sursă foto: Digi Sport

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