Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 9 din Serie A, primul eșalon al Italiei, pe stadionul ”Benito Stirpe”. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro - AICI.

Ce nebunie! Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni cu o ”dublă” în Frosinone - Lecce

La capătul celor 90 de minute, Frosinone a învins-o cu 5-1 pe Lecce. Printre marcatori s-a numărat și fostul atacant de la FCSB, Daniel Bîrligea, care a spart gheața în Serie A.

El a înscris în minutul 72, modificând tabela de marcaj la 4-0 în favoarea lui Frosinone, dar și în minutul 90+4, înainte de fluierul de final al confruntării.

După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a notat pe Daniel Bîrligea cu 8.6 pentru maniera în care a evoluat. Românul a fost trimis în luptă pe teren în minutul 70, înlocuindu-l pe Antonio Raimondo.

Asta înseamnă că lui Bîrligea i-a trebuit doar două minute să marcheze în Frosinone - Lecce.

Nota sa de 8.6 a fost peste media echipei, 7.6. Conform sursei mai sus menționată, omul meciului a fost Giorgi Kvernadze, care a bifat două pase decisive la Frosinone.

Cum arată clasamentul din Serie A