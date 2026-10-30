Meciul din Giulești poate fi urmărit în format LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro.

Rapid - Csikszereda Miercurea Ciuc, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

Echipa lui Daniel Pancu vine după remiza din Cupa României cu Corvinul Hunedoara, scor 0-0, însă, în ultima etapă din campionat, Rapid a înregistrat o înfrângere usturătoare în derby-ul cu FCSB, scor 1-4.

În cazul unei victorii cu Csikszereda, formația patronată de Dan Șucu va ajunge la 30 de puncte și o va egala pe liderul Dinamo. În momentul de față, Rapid se află pe locul trei în clasament, cu 27 de puncte, în urma Universității Craiova și în fața Petrolului Ploiești.

Cel puțin pe hârtie, echipa lui Daniel Pancu are o misiune ușoară, în contextul în care Csikszereda Miercurea Ciuc este ”lanterna roșie” a Superligii României, cu doar cinci puncte strânse în 13 meciuri.

”Suntem în fața unui joc care se anunță complicat din punct de vedere mental, pentru că e o săptămână grea în continuare, o terminăm mâine. A început cu meciul de sâmbătă, care a fost unul total nereușit. Am încercat să trecem repede peste el. Am avut o deplasare foarte grea la Petroșani. Dar avem mâine o șansă împotriva unui adversar care joacă complet diferit de când a schimbat antrenorul, o echipă care poate pune probleme reale.

Și vom trata jocul cu maximă seriozitate, pentru că avem nevoie mare de trei puncte. Nu ne uităm la clasament în niciun caz înaintea acestui joc. Ne uităm doar la noi, să nu mai repetăm greșelile din jocul de campionat pierdut săptămâna trecută”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare jocului.