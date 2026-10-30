Final în lupta dintre România și Ungaria pentru fotbalist: "Acum chiar îl putem pierde"

Final în lupta dintre România și Ungaria pentru fotbalist: &quot;Acum chiar îl putem pierde&quot; Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi ar putea debuta mai mulți jucători la naționala României în noiembrie, când tricolorii au programate ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia.

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Marius CorbuUngariaEchipa NationalaGica Hagiferencvaros
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Fără vreun punct după primele patru meciuri din Liga Națiunilor, România va înfrunta Polonia (acasă, 14 noiembrie) și Bosnia (deplasare, 17 noiembrie). Gică Hagi a anunțat deja un lot preliminar pentru această acțiune, format exclusiv din stranieri.

Presa maghiară scrie despre pierderea lui Marius Corbu, așteptat să debuteze pentru România

În lotul lui Hagi se regăsește și Marius Corbu (24 de ani). Mijlocașul de la Ferencvaros a prins lista preliminară și la precedenta acțiune, însă nu și lista finală.

De această dată, presa maghiară se așteaptă ca Marius Corbu să se afle în lotul final și să debuteze pentru România. Ar fi astfel o confirmare oficială că fotbalistul nu va mai putea juca pentru Ungaria, chiar dacă maghiarii i-au dat târcoale de mai multe ori în ultimii ani.

"Acum, naționala Ungariei chiar îl poate pierde pe jucătorul lui Ferencvaros. Marius Corbu, unul dintre fotbaliștii care ar putea fi o variantă și pentru naționala Ungariei, a fost inclus din nou în lotul lărgit al echipei naționale a României", au scris maghiarii de la Csakfoci.

  • 5 goluri a marcat Corbu la Ferencvaros în acest sezon. Echipa sa ocupă locul 4 în grupa unică din Europa League, după ce a învins Celtic, Viktoria Plzen și Torreense.

Corbu nu poate juca pentru Ungaria

Chiar dacă nu va debuta acum pentru România, Corbu tot nu va fi eligibil pentru Ungaria până în anul 2031, cel mai devreme. Pentru a fi eligibil, mijlocașul are nevoie de 5 ani de rezidență neîntrerupți în Ungaria, un criteriu pe care nu îl îndeplinește.

Crescut în academia celor de la FK Csikszereda, Marius Corbu a ajuns în ianuarie 2020 la Akademia Puskas. A petrecut aici patru ani și jumătate, iar ulterior a plecat în Cipru, la APOEL Nicosia. La începutul acestui an a revenit în Ungaria, la Ferencvaros, iar "contorizarea" s-a resetat, astfel că nu va putea fi deveni curând eligibil pentru Marco Rossi.

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Lotul preliminar al României pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI: Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

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