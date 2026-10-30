Cele două formații traversează un început de sezon dificil și ocupă poziții în partea inferioară a clasamentului. CSA Steaua se află pe locul 16, cu 10 puncte, în timp ce CS Dinamo, echipa pregătită de Ionuț Chirilă, ocupă poziția a 19-a, cu șapte puncte.

CSA Steaua - CS Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:00

Steaua vine după o victorie în deplasare, scor 3-1, cu CS Afumați, și are patru meciuri consecutive fără înfrângere. În ultimele cinci etape, formația pregătită de Daniel Oprița a obținut două victorii, două remize și o înfrângere.

De partea cealaltă, CS Dinamo a pierdut în runda precedentă, scor 1-2, pe terenul celor de la Popești-Leordeni. Bilanțul echipei lui Ionuț Chirilă în ultimele cinci partide este de o victorie, o remiză și trei înfrângeri.

Cele două echipe s-au întâlnit și în sezonul trecut, iar partida disputată pe terenul celor de la CS Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.