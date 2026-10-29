Meciul a avut o încărcătură aparte fiind vorba despre un derby, dar și din cauza scandalului de rasism care s-a iscat.

Alex Chipciu i-a reproșat lui Șumudică faptul că vrea să oprească derby-ul CFR - U Cluj

Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în minutul 69 al înfruntării, enervat de scandările rasiste ale fanilor ”Șepcilor Roșii”. Antrenorul și-a chemat jucătorii la marginea terenului, însă, în cele din urmă, meciul a continuat.

Marius Șumudică a declarat la conferința de presă de la finalul meciului că o parte dintre jucătorii celor de la U Cluj, printre care și Alex Chipciu, l-au felicitat pentru intenția de a scoate echipa de pe teren.

”A venit Chipciu la mine și mi-a dat dreptate. Mă bucur că Macalou și Poulolo au venit și ei și mi-au spus: 'Mister, ai perfectă dreptate'”, au fost cuvintele antrenorului de la CFR Cluj.

De fapt, realitatea este una complet diferită. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Alex Chipciu nu doar că nu a aplaudat gestul lui Șumudică, ci i-a și reproșat antrenorului faptul că vrea să oprească meciul.