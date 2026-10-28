Cupa României | CFR Cluj - „U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:30. Toate informațiile despre derby-ul zilei

Cupa României | CFR Cluj - „U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:30. Toate informațiile despre derby-ul zilei Cupa Romaniei
Alexandru Hațieganu
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CFR Cluj - „U” Cluj, duel contând pentru etapa a doua din Grupa B a Cupei României, se joacă astăzi, începând cu ora 21:30. 

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Cupa RomanieiCFR ClujU ClujSuperliga
Din articol

Cele mai importante faze ale jocului, cum ar fi golurile, ratările sau momentele controversate ale jocului vor fi redate LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro

LIVE TEXT: CFR Cluj - „U” Cluj, de la 21:30 pe Sport.ro

În prima etapă din grupele Cupei României, „U” Cluj s-a impus pe teren propriu cu 1-0 în fața formației Petrolul Ploiești. 

La rândul ei, CFR Cluj și-a asigurat primele trei puncte din grupă, după ce a trecut de Sepsi la Sfântu Gheorghe cu 3-1. 

Clasamente oferite de Sofascore

Situația celor două cluburi ardelene din Superligă

CFR Cluj vine după un egal în Gruia, 2-2, cu liderul Dinamo. „Feroviarii” continuă să fie afectați de problemele financiare ale clubului, având emoții pentru o potențială depunctare, iar plecarea antrenorului Marius Șumudică pare din ce în ce mai aproape.

De cealaltă parte, „U” Cluj s-a impus fără drept de apel, scor 3-0, în deplasarea de la Petroșani contra Corvinului Hunedoara.

După 13 etape parcurse în campionat, CFR Cluj ocupă locul nouă, cu 17 puncte. „U” Cluj se poziționează pe 5, cu 22 de puncte. 

Confruntările directe

Cele două rivale clujene s-au întâlnit deja în sezonul regular. Pe 8 octombrie 2026, CFR Cluj - „U” Cluj s-a terminat 1-3. 

Bilanțul ultimelor zece întâlniri directe este unul echilibrat. „U” Cluj s-a impus de cinci ori, CFR Cluj în patru rânduri, iar o partidă s-a terminat la egalitate.   

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