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Cupa României | CFR Cluj - „U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:30. Toate informațiile despre derby-ul zilei
CFR Cluj - „U” Cluj, duel contând pentru etapa a doua din Grupa B a Cupei României, se joacă astăzi, începând cu ora 21:30.
În prima etapă din grupele Cupei României, „U” Cluj s-a impus pe teren propriu cu 1-0 în fața formației Petrolul Ploiești.
La rândul ei, CFR Cluj și-a asigurat primele trei puncte din grupă, după ce a trecut de Sepsi la Sfântu Gheorghe cu 3-1.
Situația celor două cluburi ardelene din Superligă
CFR Cluj vine după un egal în Gruia, 2-2, cu liderul Dinamo. „Feroviarii” continuă să fie afectați de problemele financiare ale clubului, având emoții pentru o potențială depunctare, iar plecarea antrenorului Marius Șumudică pare din ce în ce mai aproape.
De cealaltă parte, „U” Cluj s-a impus fără drept de apel, scor 3-0, în deplasarea de la Petroșani contra Corvinului Hunedoara.
După 13 etape parcurse în campionat, CFR Cluj ocupă locul nouă, cu 17 puncte. „U” Cluj se poziționează pe 5, cu 22 de puncte.
Confruntările directe
Cele două rivale clujene s-au întâlnit deja în sezonul regular. Pe 8 octombrie 2026, CFR Cluj - „U” Cluj s-a terminat 1-3.
Bilanțul ultimelor zece întâlniri directe este unul echilibrat. „U” Cluj s-a impus de cinci ori, CFR Cluj în patru rânduri, iar o partidă s-a terminat la egalitate.
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