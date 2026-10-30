Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #9 din Ligue 1, în direct pe VOYO SPORT 1, nu mai devreme de ora 20:00, pe „Stade Océane” din Le Havre.

Le Havre - PSG, în direct pe VOYO de la 20:00

Este un duel al extremelor. Gazdele ocupă ultimul loc cu doar două puncte obținute în opt etape, în timp ce PSG este lider cu 17 puncte, la distanță de un punct de locul #2 ocupat de Rennes și la două de Lille, ocupanta locului trei.

Istoria este de partea parizienilor. În ultimele cinci meciuri directe, PSG a ieșit de patru ori învingătoare, excepție fiind un egal din 2024, scor 3-3.

Cum arată clasamentul din Ligue 1