Între două partide oficiale din prima rundă a calificărilor pentru EURO 2027, reprezentativa juniorilor născuți începând cu 1 ianuarie 2010 a disputat un meci de pregătire contra selecționatei similare a Japoniei.

Partida s-a jucat în Cipru, gazda mini-turneului de calificare, pe Stadionul Municipal Sotira. Scorul final a fost 1-1. Japonia a preluat conducerea în minutul 9 prin Ren Isobe. Golul egalizator a fost marcat de David Avram, în minutul 22, informează FRF pe site-ul oficial.

România U17 - Japonia U17 1-1