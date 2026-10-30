FOTO Atacantul lui FCSB a salvat naționala României de înfrângere!

Atacantul lui FCSB a salvat naționala României de înfrângere! Nationala
SPORT.RO
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Tricolorii luptă pentru calificarea la EURO 2027.

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FCSBdavid avramAlexandru CiobanuEchipa nationala Under 17Romania U17
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Între două partide oficiale din prima rundă a calificărilor pentru EURO 2027, reprezentativa juniorilor născuți începând cu 1 ianuarie 2010 a disputat un meci de pregătire contra selecționatei similare a Japoniei.

Partida s-a jucat în Cipru, gazda mini-turneului de calificare, pe Stadionul Municipal Sotira. Scorul final a fost 1-1. Japonia a preluat conducerea în minutul 9 prin Ren Isobe. Golul egalizator a fost marcat de David Avram, în minutul 22, informează FRF pe site-ul oficial.

România U17 - Japonia U17 1-1

Au evoluat pentru naționala U17 a României:

1. Rădulescu (23. Papalitsas, 76) – 14. Anghel, 4. Loghin-cpt. (16. Argeșanu, 46), 6. Niculescu (5. Roșiu, 46) – 2. Ivan (7. Berceanu, 46), 17. Gorgan, 13. Amarandei (8. Pǎdure, 76), 3. Drăghici (18. Mânzu, 46) – 11. Nastac (10. Manolache, 68), 9. Pall (20. Matei, 79) – 15. Avram (19. Oniga, 68). Selecționer: Alexandru Ciobanu

Rezervă neutilizată: 12. Andrei

În primul joc din calificări, tricolorii pregătiți de Alexandru Ciobanu s-au impus cu 4-0 în fața Insulelor Feroe. Golurile au fost marcate de Victor Oniga (min. 33 și 36), Ștefan Nastac (min. 63) și David Loghin (min. 83). Urmează ultimul meci din grupă, împotriva Ciprului, luni, 2 noiembrie, de la ora 15:00, pe stadionul Ethnikos Achnas. În celălalt meci, Cipru și Insulele Feroe au remizat, scor 2-2.

Primele două echipe din grupă vor evolua în Liga A în runda a doua. Cele 28 de echipe vor fi împărțite în 7 grupe de câte 4, doar câștigătoarele acestor grupe urmând a se califica la turneul final. În cazul în care Letonia, gazda EURO U17, va câștiga una dintre aceste grupe din runda a doua, cea mai bună ocupantă de pe locurile secunde va merge la turneul final.

Lotul convocat pentru prima rundă a calificărilor la EURO 2027

PORTARI

Ștefan RĂDULESCU (ACS Petrolul 52), Rareș ANDREI (FCSB), Haris PAPALITSAS (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI

Nicolas IVAN (FCSB), Vlad BERCEANU (FC Rapid 1923), David LOGHIN, Maximilian ANGHEL (ambii Universitatea Craiova), Darius ROȘIU (Viitorul Cluj), Damian DRĂGHICI (Farul Constanța), Iannis NICULESCU (Levante | Spania);

MIJLOCAȘI

Robert MÂNZU (FC Rapid 1923), Matei PĂDURE (Wolfsburg | Germania), David AMARANDEI (Sampdoria | Italia), Rareș MANOLACHE, Liviu ARGEȘANU (ambii ACS Petrolul 52), David GORGAN (Universitatea Cluj);

ATACANȚI

Victor ONIGA (AFK Csikszereda), Raul MATEI (Virtus Entella | Italia), David AVRAM (FCSB), Ștefan NASTAC (Sampdoria | Italia), Lukas PALL (Universitatea Cluj).

Info și foto: FRF

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