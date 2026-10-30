"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

Lindon Emerllahu (23 de ani) a plecat de la CFR Cluj în urmă cu aproape un an, când Polissya Zhytomyr a plătit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru kosovar. Mijlocașul a preferat să meargă în Ucraina, chiar dacă era dorit și de FCSB, Mihai Stoica descriindu-l "ținta numărul 1".

Emerllahu, dorit de FCSB, nu pare să se gândească la transfer. Vrea eventul în Ucraina

FCSB l-a vrut și în vară pe Emerllahu, însă răspunsul venit din Ucraina a fost clar: "Nu se pune problema!". Kosovarul pare și el decis să rămână la Polissya, recent anunțând că vrea să cucerească eventul în Ucraina.

"În acest weekend, avem un meci foarte dificil cu Kolos. Trebuie să pregătim această partidă astfel încât echipa să rămână concentrată. Trebuie să luptăm pentru ambele trofee: campionatul și Cupa", a spus Emerllahu, potrivit Tribuna.

Polissya Zhytomyr, care în sezonul trecut a încheiat pe locul 3, face o figură frumoasă și în actuala stagiune, fiind lider după 10 etape, cu 25 de puncte, la egalitate cu Șahtior Donețk. De asemenea, echipa lui Emerllahu, care nu are niciun trofeu major în palmares, e calificată și în sferturile de finală ale Cupei Ucrainei.

La Polissya, unde e antrenat de Ruslan Rotan, Lindon Emerllahu a strâns 14 meciuri în acest sezon și a reușit două pase decisive.

"Mă simt foarte bine. Colegii mă tratează foarte bine și suntem ca o familie. Sincer, am uneori senzația că mă aflu aici de un an sau doi ani. Le mulțumesc celor din staff și colegilor pentru asta.

E un campionat foarte puternic, cu jucători de mare calitate. Sunt și mulți jucători tineri, iar asta este foarte bine pentru dezvoltarea fotbalului din Ucraina", mai spunea Emerllahu, în urmă cu câteva luni.