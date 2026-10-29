După 13 etape desfășurate în primul eșalon, Dinamo a bifat nouă victorii, trei rezultate de egalitate și o înfrângere. Echipa pregătită de Nuno Campos e la o lungime în fața locului secund, ocupat de campioana en-titre Universitatea Craiova.

Ciprian Marica a aflat ce lovitura vrea să dea Dinamo și a reacționat categoric

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Florin Răducioiu (56 de ani) are șanse mari să se întoarcă la Dinamo după patru ani.

A fost la meciul din Cupa României cu cei de la Chindia Târgoviște (5-2) și a stat alături de acționari, dar și de președintele Andrei Nicolescu, alături de care s-a întreținut preț de minute bune.

Cei de la Dinamo caută soluții pentru a-l coopta pe Răducioiu în conducerea clubului. Intenția șefilor clubului este ca fostul internațional să aducă o contribuție reală pentru dezvoltarea clubului.

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, a fost întrebat de moderatorul Andru Nenciu despre revenirea lui Răducioiu la Dinamo.

”Răducioiu știe fotbal, are cunoștine. Într-adevăr, nu a mai activat de mult ca antrenor, dar știe fotbalul din România. Acum să vedem ce rol i se potrivește, ce rol i se găsește.

Cert e că are un bagaj de cunoștințe și că a fost sportiv, fotbalist. Poate fi de folos clubului. Sunt mai multe paliere pe care-l văd pe Florin ajutând clubul. Acum rămâne de văzut cum va ajuta”, a spus Marica.

Pentru Răducioiu, ar fi o revenire după patru ani la Dinamo. A mai ocupat o funcție în club în sezonul în care ”câinii” au retrogradat în Liga 2, iar înainte de asta a mai fost oficial timp de un sezon, 2007-2008.