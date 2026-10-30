Sportiva Laura Bogdan a câştigat, vineri, medalia de aur la Campionatele Europene de Judo U23, desfăşurate la Napoli, Italia, devenind campioană europeană în categoria -48 kg.

Patru victorii consecutive și medalia de aur la final

Reprezentanta României a avut un parcurs remarcabil pe suprafaţa de concurs, demonstrând determinare, maturitate competiţională şi o excelentă pregătire tehnică, notează FR Judo pe site-ul oficial.

Laura Bogdan a obţinut patru victorii consecutive, încheind competiţia pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental.

Parcursul Laurei Bogdan la Europene: ippon după 29 de secunde în finală!

Sportiva tricoloră şi-a început parcursul cu o victorie împotriva olandezei Vera Wandel, continuând în sferturile de finală cu un succes în faţa sportivei Claudia Pla Belmonte, din Spania. În semifinală, Laura a trecut de franţuzoaica Fina Pamedie Katendi Nzuzi, obţinând calificarea în marea finală a categoriei.

Finala a fost una spectaculoasă. În confruntarea decisivă pentru titlul european, Laura Bogdan a întâlnit-o pe belgianca Lotte Vandevoort, pe care a învins-o prin ippon după numai 29 de secunde, adjudecându-şi într-o manieră categorică medalia de aur şi titlul de campioană europeană U23.

Succesul de la Napoli confirmă valoarea şi constanţa sportivei române, care traversează un an competiţional deosebit. În luna august 2026, Laura Bogdan a devenit campioană europeană de seniori la Ne-Waza, categoria -52 kg, în cadrul competiţiei desfăşurate la Riga, Letonia. Anterior, sportiva obţinuse şi medalii de bronz la competiţiile European Open de seniori de la Praga şi Sarajevo.

Laura Bogdan este legitimată la CS Unirea Alba Iulia şi U Cluj, iar la clubul din Alba Iulia se pregăteşte sub îndrumarea antrenorilor Alin Dinu şi Cristian Dinu.

Rezultatul obţinut reprezintă o nouă confirmare a potenţialului său şi a muncii depuse alături de colectivul tehnic, scrie news.ro.