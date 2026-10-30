La cinci zile după ce a spulberat Rapid în campionat (4-1), FCSB a aliniat o formulă experimentală la Bistrița, iar Laurențiu Reghecampf a suferit primul eșec din actualul mandat.

Pintilii crede că Gigi Becali se poate răzgândi în privința lui Politic, Gnahore și Labonne

După meci, Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, anunțând că lui Dennis Politic și Eddy Gnahore "le-aș da bani doar ca să plece". De asemenea, fundașul lateral Ronny Labonne a fost și el criticat.

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, crede însă că Gigi Becali s-ar putea răzgândi în privința celor trei fotbaliști și le va mai acorda șanse până în iarnă pentru a le permite să demonstreze că merită să rămână la echipă.

"Nu putem să dăm un verdict. Patronul a mai zis de multe ori de jucători, dar se poate schimba dacă după fac un meci bun. Depinde ce măsuri se vor lua în pauza de iarnă. Până atunci, eu cred că vor primi șanse și jucătorii de aseară", a spus Mihai Pintilii, într-un interviu pentru PRO TV.