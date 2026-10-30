EXCLUSIV Răsturnare de situație la FCSB: ce urmează pentru Politic și Gnahore

Răsturnare de situație la FCSB: ce urmează pentru Politic și Gnahore Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a făcut de râs în Cupa României, după ce a pierdut contra Gloriei Bistrița (0-1), în runda a doua din faza grupelor.

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mihai pintiliiFCSBGloria BistritaGigi Becali
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La cinci zile după ce a spulberat Rapid în campionat (4-1), FCSB a aliniat o formulă experimentală la Bistrița, iar Laurențiu Reghecampf a suferit primul eșec din actualul mandat.

Pintilii crede că Gigi Becali se poate răzgândi în privința lui Politic, Gnahore și Labonne

După meci, Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, anunțând că lui Dennis Politic și Eddy Gnahore "le-aș da bani doar ca să plece". De asemenea, fundașul lateral Ronny Labonne a fost și el criticat.

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, crede însă că Gigi Becali s-ar putea răzgândi în privința celor trei fotbaliști și le va mai acorda șanse până în iarnă pentru a le permite să demonstreze că merită să rămână la echipă.

"Nu putem să dăm un verdict. Patronul a mai zis de multe ori de jucători, dar se poate schimba dacă după fac un meci bun. Depinde ce măsuri se vor lua în pauza de iarnă. Până atunci, eu cred că vor primi șanse și jucătorii de aseară", a spus Mihai Pintilii, într-un interviu pentru PRO TV.

Mihai Pintilii: "Diferență mare de atitudine între meciul cu Rapid și cel cu Bistrița"

În opinia lui Mihai Pintilii, FCSB ar fi trebuit să câștige meciul de la Bistrița chiar dacă ar fi aliniat numai juniori. Fostul secund al lui Elias Charalambous crede că diferența s-a făcut la capitolul atitudine.

"Indiferent cine juca, meciul trebuie câștigat. La cum îl știu pe Reghe și ce transmite, trebuia câștigat. Cupa e un obiectiv important în sezonul ăsta pentru că te duce în Europa, iar aseară puteai să iei o opțiune serioasă pentru câștigarea grupei.

Nici Gloria Bistrița nu e o forță sau o echipă care să fie în primele locuri la Liga 2. Chiar dacă mergeai cu juniorii, tot trebuia să câștigi. Dezamăgirea e mare, dar ăsta e fotbalul. Cu Rapid ai făcut un meci senzațional și uite că după câteva zile ai fost adus cu picioarele pe pământ.

A fost diferență mare de atitudine între meciul cu Rapid și cel cu Bistrița. Aici s-a făcut diferența, la modul de abordare al meciului. Pare că nu l-au tratat serios, dar ei trebuie să analizeze și probabil vor lua niște măsuri", a mai spus Pintilii.

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