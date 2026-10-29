Cele două echipe s-au întâlnit în Grupa C din Cupa României, grupă din care mai fac parte FC Bihor, Csikszereda, FC Argeș și Corona Brașov. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0 pentru Gloria Bistrița.

Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 23, după ce Antonio Bradu a fructificat o eroare impardonabilă în apărarea lui FCSB

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eșecul lui FCSB și a făcut prăpăd: ”Era fotbalist! Aveam așteptări de la el”

După meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a intervenit în direct la Prima Sport 1 și a ținut să puncteze că avea pretenții de la Joao Paulo, care nu l-a impresionat deloc împotriva Bistriței. Mai mult decât atât, finanțatorului nu i-a plăcut nici de Ofri Arad și Gnahore, ceilalți jucători de la mijlocul terenului.

”Eu văd jocul. E posibil să ai ghinion și să nu dai gol! Dar văd pase în afară, mingi pierdute. Nu văd jocul!

Cu siguranță (n.r. că e o diferență între rezerve și titulari)! Astăzi am jucat cu Arad, Gnahore și Joao Paulo. Nu știu ce s-a întâmplat cu Gnahore. De Arad știam, una două, dă mingea în spate. I-a intrat în reflex. Probabil că de mic copil. Așa e fotbalul lui, cu mingea în spate.

Dar nu înțeleg pe Joao Paulo! Era fotbalist, nu am înțeles ce se întâmplă cu el, probabil că nu a mai jucat.

Hai că încerc să le găsesc scuza că sunt obosiți. De la antrenament. Aveam așteptări de la Joao Paulo, acum nu mai am nimic. Nu mai stau eu după ei, ne facem de râs”, a spus Becali.

Echipele de start:

Gloria Bistrița: Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu

Rezerve: Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu

Antrenor: Sebastian Moga

FCSB (echipa de start): M. Popa - Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, J. Paulo, Politic - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian

Antrenor: Laurențiu Reghecampf