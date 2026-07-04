Tănasă e noul jucător al lui CSM Vaslui

Matei Tănasă (20 de ani) a semnat cu CSM Vaslui. Format la FCSB, extrema stânga și-a făcut debutul în Superligă la numai 16 ani, în februarie 2022, într-un meci disputat la Clinceni. De-a lungul carierei, el a mai evoluat pentru FC Buzău, Politehnica Iași și Metalul Buzău, având selecții pentru naționalele de juniori ale României (U16, U17, U18).

În tricoul "roș-albaștrilor" a reușit și două goluri în Cupa României, fiind considerat un produs de top al academiei clubului, alături de fratele său, Andrei Tănasă (23 de ani / ex-FCSB II, Poli Iași, Foresta Suceava, CS Tomești, USV Iași).

"Viteză, tehnică, creativitate și dorință de afirmare – toate în slujba formației noastre! Bine ai venit la CSM Vaslui, Matei! Îți dorim mult succes, multe reușite și cât mai multe victorii în tricoul echipei noastre!", a transmis clubul vasluian.

Finică și Gorovei, alte două transferuri importante

Alte două transferuri importante sunt cele ale lui Enrichi Finica (23 de ani), fost internațional România U20, care a mai fost legitimat la Rapid, Poli Iași, Unirea Constanța, CSM Alexandria și Știința Miroslava, și Răzvan Gorovei (32 de ani), care a reușit trei promovări succesive în Liga 2 cu CSM Focșani, FC Bacău și Cetatea Suceava.

În acestă perioadă de mercato, în afară de Matei Tănasă, Răzvan Gorovei (Șoimii Gura Humorului) și Enrichi Finică (Știința Miroslava), vasluienii i-au mai transferat pe Maxim Focșa (FC Bălți / gratis), Cristian Copoț-Barb (Șoimii Gura Humorului / gratis), Samuel Keuga (Progresul Fundulea / gratis) și Gabriel Chidovăț (Bucovina Rădăuți / gratis). De asemenea, clubul s-a despărțit de Albert Cuculescu (FC Rapid / împrumut expirat) și Simone Docan (Ceahlăul / împrumut expirat).

Dragoș Grigore joacă pentru clubul din Vaslui

CSM Vaslui este un club înființat în 2018, este finanțat și administrat de Primăria Municipiului Vaslui și evoluează pe Stadionul Municipal Vaslui (9.240 locuri). A terminat sezonul trecut pe locul al cincilea în Seria 1 din Liga 3, cu șase puncte mai puțin decât Știința Miroslava, ultima echipă calificată în faza play-off-ului. Ulterior, vasluienii au câștigat play-out-ul Seriei 1, cu doar un punct mai mult decât Odorheiu Secuiesc.

Lotul îi mai cuprinde pe Dragoș Grigore (39 de ani / ex- CFR Timișoara, Dinamo, Toulouse, Al Sailiya, Ludogoreț Razgrad, FC Rapid, Gloria Buzău), Alex Militaru, Constantin Sandu, Florin Burghele și Gabby Batchabi, în timp ce antrenor este Sorin Sava (54 de ani), fost jucător la Inter Vaslui, Viitorul Vaslui, Mecanica Vaslui, Dinamo București, Flacăra Moreni, Sportul Municipal Vaslui, Politehnica Iași și FC Vaslui.

Ultima echipă de calibru din județ, FC Vaslui, a fost vicecampioană în Liga 1 (2011-2012), a jucat finala Cupei României (2009-2010), a câștigat Cupa Intertoto (2009) și a evoluat în grupele Europa League (2011-2012), cu Adrian Porumboiu ca patron și cu Dușan Kuciak, Vytautas Cerniauskas, Milan Borjan, Paul Papp, Marius Constantin, Gabriel Cânu, Lucian Sânmărtean, Wesley, Mike Temwanjera, Nemanja Milisavljevic, Ousmane N'Doye, Nicolae Stanciu, Raul Costin, Stanislav Genchev sau Adailton în lot.

Foto - CSM Vaslui (FB)